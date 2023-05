“Agricooltour Campus” arriva a Valenza: il 12 e 13 maggio all’azienda agricola “Cascina San Giorgio”

Il nuovo progetto di Isola Tobia Label , evoluzione di Agricooltour festival , prenderà il via il 12 e 13 maggio all’azienda agricola “Cascina San Giorgio” , in collaborazione con l’associazione Spring Up e il contributo della fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria.

Agricooltour campus! comprende concerti, laboratori per bambini e workshop organizzati, sempre con l’obiettivo di coinvolgere e allo stesso tempo formare pubblico e artisti sull’organizzazione di esibizioni in regola.

Le date di esordio, fissate per il 12 e 13 maggio all’azienda agricola Cascina San Giorgio di Valenza (AL), sono organizzate in collaborazione con l’associazione Spring Up e con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria.

Programma

Venerdì 12 maggio

ore 21: serata Agricooltour con Claudio Cirillo in concerto

Sabato 13 maggio

ore 16: corso Parlare in musica con Claudio Cirillo . Riservato ai bambini

ore 18: apericena vegano a offerta libera su prenotazione

ore 21: serata Agricooltour con Liana Marino in concerto

L'ingresso è gratuito (ad esclusione dell'apericena) e si potrà prenotare fino a giovedì 11 maggio anche contattando il numero 351-6077543 (Annalisa).