Serie C, girone A: Juve Next Gen a casa del neo-promosso Desenzano per tornare a fare punti

La Juventus Next Gen di Massimo Brambilla ha voglia di rialzare la testa e fare punti, dopo 3 sconfitte consecutive, culminate nel 3-5 casalingo con l’Albinoleffe di domenica scorsa, batosta che ha peggiorato molto la classifica: 17° posto con 5 punti (1 vinta, 2 pari, 3 perse, gol 7-13), in piena zona playout. Proverà a cambiare la tendenza negativa in trasferta, dove non ha ancora vinto.

L’avversario sarà il Desenzano, squadra giovanissima fondata il 13 luglio 2020, con la fusione tra Sporting Desenzano e Calvina 1946, che ha giocato sempre in serie D, vincendo lo scorso maggio il girone D e guadagnando la storica promozione in C. La formazione gardesana sta appena sopra la Juve, al 14° posto con 6 punti (1 vinta, 3 pari, 2 perse, gol 4-6), arriva dallo 0-0 di Treviso e non ha ancora vinto in casa in questo campionato. L’allenatore è Marco Gaburro (53), alla 3^ stagione sulla panchina dei bianco-azzurri, dopo un 3° ed un 1° posto: la specialità della casa, visto che si tratta della 5^ promozione dalla D alla C della sua carriera, dopo Poggese, Gozzano, Lecco e Rimini. Il Desenzano gioca con il 4-3-3 ed ha superato già 2 turni di Coppa Italia (in trasferta contro Lecco e Trento).

Si gioca domani, sabato 26 settembre, alle ore 17.30, allo stadio ‘Gino Corioni’ di Ospitaletto.

PRECEDENTI – Nessuno.

ARBITRO – Matteo Cavacini di Lanciano

ASSISTENTI – Gennaro Apollaro di Rimini e Tommaso Mambelli di Cesena

QUARTO UFFICIALE – Maksym Frasynyak di Gallarate

OPERATORE FVS – Giuseppe Daghetta di Lecco

La postazione FVS sta a centrocampo, fra le 2 panchine