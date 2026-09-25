Casale Monferrato: ‘Dynamo12ore’ in piscina e in pista, domenica 27 settembre dalle 7 alle 19

La 13^ edizione di Dynamo12ore, manifestazione solidale dedicata a tutti gli appassionati e ai sostenitori di Dynamo Camp, si terrà domenica 27 settembre 2026, dalle 7 alle 19, al “Monferrato Active” di Casale Monferrato (via Giovanni Paolo II, 5), con una grande novità: quest’anno Dynamo12ore arriva anche sulla pista di atletica. Per l’evento, patrocinato dalla Città di Casale Monferrato, raddoppiano infatti le corsie della solidarietà: a quelle della piscina, dove sarà possibile nuotare nello stile preferito e per quante vasche si vorrà, si affiancheranno quelle della pista. Grazie alla nuova collaborazione con AccademiAtletica, dalle 10 alle 12, nell’impianto di zona San Bernardino, grandi e piccoli potranno correre o camminare in pista, provare le specialità dell’atletica leggera e divertirsi in mini-sfide tra genitori e figli. L’ingresso alla pista sarà ad offerta libera e tutto quanto raccolto sarà devoluto a Dynamo12ore. Nel corso della mattinata, inoltre, si potrà contribuire anche partecipando alle lezioni di fitness in acqua, previa iscrizione presso la segreteria di “Monferrato Active”: dalle 10 alle 12, nella vasca adiacente a quella nuotatori, si svolgeranno 3 lezioni guidate dagli istruttori.

CREDITI – Per la 13ª edizione Portinaro & C. srl Krumiri Rossi, L.B.A.srl e Smyth srl, hanno rinnovato il proprio supporto alla manifestazione. Anche la Pro Loco di Balzola “Rimbalzolando” e la Pro Loco di Borgo San Martino, come altre confermeranno la propria vicinanza e solidarietà: in una serata della 65ª edizione della Festa del vino (al Mercato Pavia di Casale Monferrato) gli staff presteranno servizio indossando le magliette di Dynamo12ore.

RACCOLTA FONDI – Ha già superato i 18.000 euro: è possibile contribuire con le donazioni al salvadanaio online: https://my.dynamocamp.org/campagne/dynamo-12ore/

oppure il giorno dell’evento, con un’offerta libera all’ingresso di “Monferrato Active” dove saranno disponibili diversi gadget. Quanto raccolto verrà destinato a Dynamo Camp, sostenendo il diritto di essere felici di tutti i bambini e di tante famiglie su cui grava la fatica della malattia.