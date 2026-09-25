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Casale Monferrato: ‘Dynamo12ore’ in piscina e in pista, domenica 27 settembre dalle 7 alle 19

DiRaimondo Bovone

Set 25, 2026 , , , , ,

La 13^ edizione di Dynamo12ore, manifestazione solidale dedicata a tutti gli appassionati e ai sostenitori di Dynamo Camp, si terrà domenica 27 settembre 2026, dalle 7 alle 19, al “Monferrato Active” di Casale Monferrato (via Giovanni Paolo II, 5), con una grande novità: quest’anno Dynamo12ore arriva anche sulla pista di atletica. Per l’evento, patrocinato dalla Città di Casale Monferrato, raddoppiano infatti le corsie della solidarietà: a quelle della piscina, dove sarà possibile nuotare nello stile preferito e per quante vasche si vorrà, si affiancheranno quelle della pista. Grazie alla nuova collaborazione con AccademiAtletica, dalle 10 alle 12, nell’impianto di zona San Bernardino, grandi e piccoli potranno correre o camminare in pista, provare le specialità dell’atletica leggera e divertirsi in mini-sfide tra genitori e figli. L’ingresso alla pista sarà ad offerta libera e tutto quanto raccolto sarà devoluto a Dynamo12ore. Nel corso della mattinata, inoltre, si potrà contribuire anche partecipando alle lezioni di fitness in acqua, previa iscrizione presso la segreteria di “Monferrato Active”: dalle 10 alle 12, nella vasca adiacente a quella nuotatori, si svolgeranno 3 lezioni guidate dagli istruttori.

CREDITI – Per la 13ª edizione Portinaro & C. srl Krumiri Rossi, L.B.A.srl e Smyth srl, hanno rinnovato il proprio supporto alla manifestazione. Anche la Pro Loco di Balzola “Rimbalzolando” e la Pro Loco di Borgo San Martino, come altre confermeranno la propria vicinanza e solidarietà: in una serata della 65ª edizione della Festa del vino (al Mercato Pavia di Casale Monferrato) gli staff presteranno servizio indossando le magliette di Dynamo12ore.
RACCOLTA FONDI – Ha già superato i 18.000 euro: è possibile contribuire con le donazioni al salvadanaio online: https://my.dynamocamp.org/campagne/dynamo-12ore/
oppure il giorno dell’evento, con un’offerta libera all’ingresso di “Monferrato Active” dove saranno disponibili diversi gadget. Quanto raccolto verrà destinato a Dynamo Camp, sostenendo il diritto di essere felici di tutti i bambini e di tante famiglie su cui grava la fatica della malattia.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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