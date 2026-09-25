‘Castelli Aperti’ e ‘Giornate Europee del Patrimonio’: domani e domenica sconti e iniziative speciali

Sabato 26 e domenica 27 settembre tornano in Italia le GEP – Giornate Europee del Patrimonio (European Heritage Days), la più estesa e partecipata manifestazione culturale d’Europa, promossa dal Consiglio d’Europa e dalla Commissione Europea e coordinata per l’Italia dal Ministero della Cultura. Il tema dell’edizione 2026 è “Proteggere il patrimonio. Rinnovare, resistere, reinventare”.

In questa occasione Castelli Aperti partecipa con numerosi beni del proprio circuito, che aderiscono alle Giornate con sconti dedicati ed eventi speciali.

Palazzo Terzano a Valenza

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

ACQUI TERME – Castello dei Paleologi – Civico Museo archeologico: sabato 26 settembre “Notte al Museo”: ingresso ridotto unico a 1€, apertura straordinaria serale dalle 20 alle 24, visita esperienziale tematica.

BISTAGNO – Gipsoteca Giulio Monteverde: speciale ingresso ridotto a 3€ nelle giornate di sabato 26 e domenica 27 settembre con orario 10-13 e 14-18.

CASSINE – Museo d’Arte Sacra di San Francesco Paola Benzo Dapino: speciale ingresso ridotto a 3€ nelle giornate di sabato 26 e domenica 27 settembre con orario 16-19. Info 0144 715151.

CASTELNUOVO SCRIVIA – Castello dei Torriani e dei Bandello: domenica 27 settembre alle ore 15.30 visita guidata al Castello dei Torriani e dei Bandello, con approfondimento della storia dei restauri che hanno interessato l’edificio, e apertura straordinaria delle sale al piano terra di Palazzo Centurione, da 100 anni sede del Municipio, recentemente interessate da importanti lavori di restauro per la riapertura del Museo Civico. Partenza gruppo unico ore 15.30 all’ingresso del Castello. Attività gratuita. Non è necessaria la prenotazione.

VALENZA – Palazzo Terzano: un viaggio tra storia, musica e sapori del territorio. Così si può definire l’esperienza che verrà proposta a tutti i visitatori. Esperienza che li condurrà in un viaggio tra affreschi, documenti storici, pianoforti di fine Ottocento e strutture architettoniche seicentesche. La visita al palazzo condurrà i visitatori tra le Sale del Piano Nobile, le corti e la suggestiva città sotterranea composta da un dedalo di gallerie seicentesche. La giornata proporrà visite guidate, affiancate da momenti musicali di repertorio classico che verranno proposti nella Sala degli Angeli, con un antico pianoforte Roeseler del

1901. Il legame con il territorio verrà sottolineato con la presenza di alcune aziende che, approntando corner tematici nella città sotterranea, offriendo la possibilità di degustare e acquistare i propri prodotti.

Informazioni e prenotazioni: 0131-941251 | [email protected]

Biglietto: 10 € (Ingresso e Visita guidata incluse)

PROVINCIA DI ASTI

COSTIGLIOLE D’ASTI – Castello di Rorà: sabato 26 e domenica 27 settembre ingresso gratuito a “Rorarte 2026 – Rosso di Terra” con orario 10.30-12.30 e 15-19.

CISTERNA D’ASTI – Museo Arti e Mestieri di un Tempo: speciale ingresso ridotto a 5€ in entrambe le giornate per le visite guidate alle ore 15 e ore 17. Info 0141-979021.

Il Museo ‘Arti e mestieri di un tempo’ a Cisterna d’Asti