L’aeroporto di Milano Malpensa intitolato a Silvio Berlusconi

MALPENSA (VARESE) (ITALPRESS) – Questa mattina, nel corso di una cerimonia alla quale hanno partecipato, tra agli altri, anche il presidente del Senato, Ignazio La Russa, il vicepremier Matteo Salvini e il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, e Paolo Berlusconi, fratello di Silvio, l’aeroporto di Milano Malpensa è stato ufficialmente intitolato all’ex Premier Silvio Berlusconi. “Malpensa è un crocevia dove Milano e l’Italia incontrano il mondo. È uno spazio di lavoro e scambi, di partenze e ritorni, un ponte tra Paesi, dove ogni giorno si annullano le distanze e si valicano i confini. Che nome migliore potrebbe avere, un ponte così, se non quello di Silvio Berlusconi? Un uomo che ha sempre cercato il dialogo con tutti, che ha creduto nei contatti umani, nella forza dei legami e, soprattutto, che ha trasformato in realtà idee impossibili”. Si è espressa così, in una nota, Marina Berlusconi, presidente di Fininvest e figlia di Silvio Berlusconi, in occasione dell’intitolazione al padre dell’aeroporto di Milano-Malpensa. (ITALPRESS)/trl/gsl

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