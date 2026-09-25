Attualità Alessandrina Motori Sport

Chiuso il campionato di kart Scuderia Ferrari Club AL: sport, passione e divertimento in pista

DiRaimondo Bovone

Set 25, 2026 , , , , , , , , ,
Foto: Lia Lignazzi e Claudia Ceriana

Si è concluso con entusiasmo e grande partecipazione il Campionato SFC Alessandria 2026 di kart, un’iniziativa che ha saputo coniugare la passione per il karting, lo spirito di aggregazione e il piacere di condividere momenti di sport e amicizia tra i soci della Scuderia Ferrari Club Alessandria.
La competizione, articolata nelle categorie AM e PRO, ha regalato emozioni e sfide avvincenti, coinvolgendo i partecipanti in un percorso all’insegna della sana competizione e del divertimento.

RISULTATI FINALI – Nella categoria AM ha vinto Cristian Rizzo con 99 punti, davanti a Giuseppe Persico (79 punti) e Nicolò Rota (62). Per la categoria PRO, 1° Lorenzo Pagliano (101 punti), 2° Matteo Rizzo (67), 3° Andrea Costa (54).

Foto: Lia Lignazzi e Claudia Ceriana

LE PAROLE – Soddisfatto per il successo il presidente della Scuderia Ferrari Club Alessandria, Franco Giuliani: È stata un’iniziativa che ci ha permesso di stare insieme, condividere la nostra passione per i motori e vivere momenti di sport e divertimento. Desidero ringraziare tutti i soci che hanno partecipato, sia come concorrenti, sia come spettatori, perché la loro presenza e il loro entusiasmo sono stati fondamentali. Un grazie particolare va alla famiglia Percivale, proprietaria della Pista Kart di Bosco Marengo, per l’ospitalità. Il nostro obiettivo è continuare a promuovere iniziative che rafforzino il legame tra i soci, offrendo occasioni di incontro, condivisione e divertimento, nel segno della passione Ferrari”.

Foto: Lia Lignazzi e Claudia Ceriana

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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