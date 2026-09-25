Chiuso il campionato di kart Scuderia Ferrari Club AL: sport, passione e divertimento in pista

Si è concluso con entusiasmo e grande partecipazione il Campionato SFC Alessandria 2026 di kart, un’iniziativa che ha saputo coniugare la passione per il karting, lo spirito di aggregazione e il piacere di condividere momenti di sport e amicizia tra i soci della Scuderia Ferrari Club Alessandria.

La competizione, articolata nelle categorie AM e PRO, ha regalato emozioni e sfide avvincenti, coinvolgendo i partecipanti in un percorso all’insegna della sana competizione e del divertimento.

RISULTATI FINALI – Nella categoria AM ha vinto Cristian Rizzo con 99 punti, davanti a Giuseppe Persico (79 punti) e Nicolò Rota (62). Per la categoria PRO, 1° Lorenzo Pagliano (101 punti), 2° Matteo Rizzo (67), 3° Andrea Costa (54).

Foto: Lia Lignazzi e Claudia Ceriana

LE PAROLE – Soddisfatto per il successo il presidente della Scuderia Ferrari Club Alessandria, Franco Giuliani: “È stata un’iniziativa che ci ha permesso di stare insieme, condividere la nostra passione per i motori e vivere momenti di sport e divertimento. Desidero ringraziare tutti i soci che hanno partecipato, sia come concorrenti, sia come spettatori, perché la loro presenza e il loro entusiasmo sono stati fondamentali. Un grazie particolare va alla famiglia Percivale, proprietaria della Pista Kart di Bosco Marengo, per l’ospitalità. Il nostro obiettivo è continuare a promuovere iniziative che rafforzino il legame tra i soci, offrendo occasioni di incontro, condivisione e divertimento, nel segno della passione Ferrari”.

Foto: Lia Lignazzi e Claudia Ceriana