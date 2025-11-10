Sport

Tennis, ATP Finals: Musetti perde al debutto contro Fritz, 6-3 6-4

Nov 10, 2025

TORINO (ITALPRESS) – Lorenzo Musetti ko all’esordio alle Atp Finals 2025 contro Taylor Fritz. 6-3 6-4, in un’ora e 42 minuti di gioco, il punteggio in favore dello statunitense, numero 6 del mondo, che si conferma il principale candidato per la qualificazione in semifinale, nel girone “Connors”, assieme a Carlo Alcaraz. Musetti, numero 9 del ranking Atp, tornerà in campo alla Inalpi Arena di Torino contro Alex de Minaur; mentre Fritz affronterà proprio lo spagnolo, tornato oggi numero 1 del mondo.
Nel Gruppo “Connors”, al termine della prima giornata, Alcaraz e Fritz sono appaiati in testa con una vittoria all’attivo; mentre sono insieme al terzo posto Musetti e de Minaur, entrambi per il momento a quota zero.
