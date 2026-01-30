IN EVIDENZA Sport Video

Milano si prepara all’inizio dei Giochi, il 6 febbraio la cerimonia inaugurale

Gen 30, 2026


MILANO (ITALPRESS) – Manca sempre meno al 6 febbraio, giorno in cui Milano avrà tutti gli occhi del mondo addosso. Si avvicinano le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, primi Giochi della storia ad essere diffusi su tutto il territorio: in città si inizia a respirare lo spirito olimpico, in attesa del grande evento a cinque cerchi. Tanti i poster e le immagini affissi nei punti nevralgici della città, con il Countdown Clock in Piazza del Duomo che continua a scandire il tempo rimanente alle Olimpiadi e alle Paralampiadi: non mancano i curiosi che si avvicinano per farsi immortalare in attesa dell’inizio dei Giochi, diverse le iniziative in calendario che accompagneranno la manifestazione. Grande attesa per la Cerimonia d’apertura in programma nella Scala del Calcio il 6 febbraio dalle ore 20, che per una notte diventerà il teatro degli sport invernali. Sul palco si alterneranno artisti italiani ed internazionale come Mariah Carey, Andrea Bocelli, Laura Pausini, Pierfrancesco Favino, Sabrina Impacciatore, Matilde De Angelis, Ghali, Cecilia Bartoli, Lang Lang e molti altri.

