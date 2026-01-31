IN EVIDENZA

Urso “Italia sempre più attrattiva anche per gli investitori stranieri”

Di

Gen 31, 2026


MILANO (ITALPRESS) – “Noi siamo diventati un Paese sempre più attrattivo e anche l’ultima decisione dell’Agenzia Rating, che ci ha dato prospettive sempre migliori sugli investimenti e sulla presenza nel nostro Paese, lo dimostra. Siamo diventati un Paese attrattivo anche per gli investitori stranieri”. Lo ha detto il ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso a margine dell’inaugurazione della Casa del Made in Italy a Rho Fiera Milano commentando il giudizio di Standard & Poor’s, che conferma il rating dell’Italia a BBB+ ma promuove l’outlook da stabile a positivo. Su questo punto, il ministro ha sottolineato che “se le agenzie di rating ogni qualvolta esaminano il nostro Paese lo fanno in maniera positiva vuol dire che, in controtendenza con quanto accade in altre parti d’Europa e del mondo, l’Italia è un Paese sempre più attrattivo”.

xh7/sat/mca3

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Vendita di capi contraffatti in diretta social, tre denunce nel Ragusano

Gen 31, 2026
IN EVIDENZA

Ciclone Harry, Orsini “Per far crescere l’Italia il Sud deve funzionare”

Gen 31, 2026
Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Teatro

Teatro al Kristalli: prosegue il corso di recitazione di Massimo Bagliani e Isabella Cazzola

Gen 31, 2026 Raimondo Bovone

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Vendita di capi contraffatti in diretta social, tre denunce nel Ragusano

Gen 31, 2026
IN EVIDENZA

Urso “Italia sempre più attrattiva anche per gli investitori stranieri”

Gen 31, 2026
IN EVIDENZA

Ciclone Harry, Orsini “Per far crescere l’Italia il Sud deve funzionare”

Gen 31, 2026
TOP NEWS

Giustizia, Nordio “Riforma non è punitiva per magistrati, siamo aperti a dialogo”

Gen 31, 2026