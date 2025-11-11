Sport

Tennis, ATP Finals: buona la prima per Jannik Sinner, Auger-Aliassime battuto 7-5 6-1

DiRaimondo Bovone

Nov 11, 2025

TORINO (ITALPRESS) – Jannik Sinner batte Felix Auger-Aliassime nel suo match d’esordio alle Atp Finals 2025 di Torino, in scena all’Inalpi Arena. 7-5 6-1, in un’ora e 40 minuti di gioco, il punteggio in favore del numero 2 del mondo, bravo a uscire da un primo set piuttosto complicato e “fortunato” nell’approfittare di un problema al polpaccio occorso al canadese proprio alla fine del primo parziale.

Pubblico da stadio a Torino, che ha aiutato l’altoatesino ad archiviare la pratica in due set. La difesa del titolo vinto nel 2024, quando ha trionfato nel “Master” di fine anno, proseguirà mercoledì contro Alexander Zverev. I testa-a-testa vedono Sinner avanti 5-4 sul tedesco. L’azzurro ha avuto la meglio negli ultimi quattro confronti (Masters 1000 Cincinnati 2024, Australian Open 2025, Atp Vienna 2025, Masters 1000 Parigi 2025). Sul cemento lo score è sempre in favore dell’altoatesino (4-3), che comanda anche nei precedenti indoor (2-1).

