Ciclone Harry, Orsini “Per far crescere l’Italia il Sud deve funzionare”

MILANO (ITALPRESS) – “Stamattina ero in contatto con i nostri presidenti della Sicilia, della Sardegna e della Calabria: non perdiamo l’attenzione sui nostri concittadini. Ci sono problemi enormi, mettiamo come media l’attenzione su questo perché oggi dobbiamo essere veloci e dare una risposta. Oggi lavoriamo insieme perché credo che sia fondamentale per far partire e crescere l’Italia che il mezzogiorno funzioni”. Lo ha detto il presidente di Confindustria Emanuele Orsini a margine dell’inaugurazione di Mido 2026 a Rho Fiera in riferimento alle regioni del sud colpite dal ciclone Harry. “Questo è un uragano che si è abbattuto sulle coste ovviamente della Calabria, Sicilia e Sardegna e io credo che oggi dobbiamo dargli risalto perché per noi è fondamentale che le cose funzionino anche nel mezzogiorno”, ha aggiunto.

