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Il presidente CONI, Buonfiglio: “Col Fair Play Menarini premiamo l’etica e il rispetto”

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Giu 4, 2026
ROMA (ITALPRESS) – “Siamo felicemente riuniti in un Salone che è portatore dei valori dello sport italiano. Oggi premieremo l’etica, il rispetto e la legalità. La parola rispetto raccoglie tutti i valori dello sport, per essere autonomi bisogna rispettare l’ambiente in cui ci si trova. Utilizzare delle scorciatoie non porta a nulla e bisogna essere coerenti. I ragazzi che premiamo oggi sono esempio di etica e rispetto”, le parole di Luciano Buonfiglio, presidente del Coni, a margine della conferenza stampa di presentazione della 30^ edizione del Premio Fair Play Menarini al Salone d’Onore del Comitato olimpico. Accanto ai grandi campioni, il Fair Play Menarini dedica spazio anche alle nuove generazioni. A loro sono rivolti il Premio speciale Fiamme Gialle “Studio e Sport” e il Premio Fair Play Menarini “Giovani”, che nel tradizionale appuntamento al Salone d’Onore del Coni celebra i più significativi gesti di lealtà compiuti dalle nuove leve. Alberto Belluzzi (scherma), Gloria Tinaburri (equitazione), Matteo Pasqualetti (pallavolo), sono i tre ragazzi che si sono distinti per i loro gesti di fair play e che sono stati premiati davanti alle loro famiglie al Salone d’Onore.
mec/ari/gsl

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