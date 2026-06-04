Omicidio Milano Certosa, Piantedosi: “Assicurare gli autori alla giustizia”

MILANO (ITALPRESS) – “L’aggressione mortale avvenuta alla stazione di Milano Certosa è molto grave e confido che a breve vengano assicurati alla giustizia gli autori. So che c’è un lavoro importante coordinato dalla procura su questo, e quindi è legittimamente auspicabile che venga portato a soluzione”. Lo ha detto il ministro dell’interno Matteo Piantedosi a margine della riunione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza tenutosi stamattina in Prefettura a Milano. “Anche questo caso è successo in un contesto in cui adesso noi abbiamo rafforzato le forze dell’ordine e il controllo in quella zona, ma anche lì, se uno fa una valutazione complessiva, si registrava un decremento dei reati che vengono commessi in quel

contesto specifico. Tuttavia anche questo testimonia il fatto che episodi gravi possono succedere anche

laddove, nella loro generalità, i fenomeni tendono a manifestare un decremento”. (ITALPRESS).xh7/trl/gsl

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