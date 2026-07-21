Agroalimentare, Lollobrigida: “Controlli e risorse per il settore cerealicolo”

ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo fatto un confronto con tutte le associazioni di rappresentanza del mondo agricolo per poter approfondire le criticità del settore cerealicolo che, per l’Italia, è strategico. Sono aumentati in maniera significativa i controlli dei grani provenienti dall’estero, a garanzia dei nostri agricoltori ma anche dei nostri cittadini che devono poter essere certi di mangiare pasta” la cui provenienza, “quando è fatta di grani che vengono dall’estero, è da verificare ed è per questo che garantiamo controlli in tutte le vie di accesso”. Così il ministro dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare, Francesco Lollobrigida, a margine del tavolo del grano convocato oggi al Masaf. “Però bisogna fare di più: bisogna incentivare i nostri agricoltori, specie in questo momento in cui il grano ha un prezzo a nostro avviso troppo basso, rispetto ai costi di produzione che invece sono aumentati”.

col4/sat/azn