Ancora una vittoria per l’Alessandria Volley nel girone B della C1 femminile, anche se non è stata una delle migliori partite disputate dalle ragazze di Ruscigni. Ma va detto che gli stimoli non erano grandissimi e la certezza del risultato non ha certo spronato al massimo le alessandrine, sempre in testa al girone con 3 punti di vantaggio sul Lilliput Settimo.

La partita

Alessandria Volley-Valenza 3-0 (25-15, 25-18, 25-22)

PRIMO SET – Partenza buona delle alessandrine, poi fasi alterne con strappi di 4-5 punti, fino al 19-15 quando un filotto di 6 punti ha chiuso la frazione 25-15 e 1-0.

SECONDO SET – Stesso andamento della prima frazione con le ospiti avanti a strappi e sempre in sicurezza. Sul 20-13 bel recupero valenzano fino al 20-18, poi rush finale mandrogno fino al 25-18, 2-0.

TERZO SET – Alessandrine sempre al comando, con un vantaggio massimo di 8 punti. Poi sussulto valenzano con rimonta fino al punto-a-punto finale e successo alessandrino 25-22 e 3-0.

Classifica e prossima gara

Dopo 20 giornate la graduatoria del girone B è questa: Alessandria Volley 56; Lilliput 53; Verbania 48; Venaria 37; Ovada e Issa Novara 35; Vanchiglia Torino 31; Sommaborgo 26; Piossasco 24; Cigliano e Pavic Romagnano 23; Pianezza 16; Valenza 11; Igor Novara 2.

Il prossimo impegno delle ragazze alessandrine, per la 21^ giornata, sarà sabato 25 marzo alle 20.30 al Palacima di Alessandria contro il team del Pianezza Volley.