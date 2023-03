Cirio, Gabusi e Abonante sulle firma dell’accordo col Ministero per l’Hub Intermodale di Alessandria

È stato firmato ieri il Protocollo per lo sviluppo del Masterplan relativo all’Hub intermodale di Alessandria e del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica del nuovo terminal che prevede lo sviluppo e la valorizzazione delle aree comprese nello scalo di “Alessandria Smistamento”.

Le parole

Il presidente del Piemonte Alberto Cirio e l’assessore ai Trasporti e Infrastrutture Marco Gabusi hanno dichiarato: “Parte il rilancio dello scalo merci di Alessandria che abbiamo visitato con il ministro Salvini, con cui abbiamo siglato l’accordo per lo sviluppo del masterplan del futuro terminal intermodale. Questa parte di Piemonte, grazie a Tav e Terzo Valico, diventa il cuore dell’Europa. Lo dimostra l’interesse di molte aziende internazionali per acquistare aree in questa zona per insediare nuove attività e quindi creare nuovi posti di lavoro”.

Così invece il sindaco di Alessandria Giorgio Abonante: “Lo sviluppo dello scalo merci ci consente di focalizzare la nostra idea di Città che parte innanzitutto dal collegamento efficace della parte Est di Alessandria con quella Ovest, coinvolgendo e offrendo servizi ai cittadini che abitano a Sud della Città e della Provincia. Questo rinnovato interesse per il nostro smistamento si inserisce all’interno della progettazione urbanistica della nostra Città che prevede anche la localizzazione del nuovo Ospedale. Nei prossimi mesi si deciderà gran parte del futuro della nostra Città“.