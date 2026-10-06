Attualità Alessandrina Sport

Alessandria Volley entra nelle scuole e incontra il territorio: si parte da Borgoratto domani

DiRaimondo Bovone

Ott 6, 2026 , , , , , ,

ll progetto cresce, e vuole farlo insieme al territorio. Alessandria Volley Academy avvia una nuova iniziativa rivolta ai Comuni limitrofi, con l’obiettivo di creare occasioni di incontro direttamente nelle diverse realtà locali e presentare alle famiglie il progetto dedicato a bambini e ragazzi.
Comuni, associazioni, scuole, realtà sportive e famiglie: vogliamo incontrarvi, raccontarvi chi siamo e soprattutto condividere una visione nella quale lo sport diventa crescita, educazione, aggregazione e opportunità. Dal Minivolley S3 fino al settore giovanile agonistico, vogliamo costruire un percorso capace di coinvolgere sempre più giovani, creando una vera rete tra sport e territorio.
LE PAROLE – Spiega il presidente Stefano Venneri: “Saremo noi a raggiungere i Comuni, insieme ai nostri dirigenti e tecnici, per incontrare le famiglie e far conoscere da vicino il mondo Alessandria Volley Academy. Perché il futuro del nostro progetto non ha confini: parte dai giovani, passa attraverso le famiglie e cresce insieme al territorio”.

Il 1° appuntamento sarà domani, mercoledì 7 ottobre, alle 18.30 a Borgoratto Alessandrino, nella sala consiliare del Comune, grazie alla disponibilità del sindaco Simone Bigotti e dell’amministrazione.
In questi giorni Alessandria Volley entrerà anche nelle scuole elementari della città (hanno aderito diversi Istituti) con molte classi interessate e circa 2.000 alunni coinvolti.
Accanto allo ‘School Tour’ nasce il progetto ‘Borsa di Studio Volley’, attraverso cui Alessandria Volley vuole valorizzare i giovani capaci di coniugare impegno sportivo e impegno scolastico, mettendo a disposizione borse di studio per il settore giovanile. Scuola e sport diventano così due parti dello stesso percorso di crescita. INFO – 370-1128366 – email: [email protected]

IL PROGETTO – Alessandria Volley entra nella scuola con “Alessandria Volley School Tour – Campionesse in Cattedra”, il progetto gratuito rivolto alle scuole elementari e medie del territorio. L’obiettivo è portare lo sport direttamente tra i ragazzi: tecnici qualificati e atlete della Prima Squadra di Serie B1 entreranno a scuola per proporre momenti di attività motoria, giochi con la palla, primi approcci alla pallavolo e occasioni di incontro e confronto.
La coach Marina Maiorino, con tanto di Laurea Magistrale in Scienze dell’Esercizio Fisico per il Benessere e la Salute, lavorerà a stretto contatto con i piccoli del Minivolley S3.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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