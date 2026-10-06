Alessandria Volley entra nelle scuole e incontra il territorio: si parte da Borgoratto domani

ll progetto cresce, e vuole farlo insieme al territorio. Alessandria Volley Academy avvia una nuova iniziativa rivolta ai Comuni limitrofi, con l’obiettivo di creare occasioni di incontro direttamente nelle diverse realtà locali e presentare alle famiglie il progetto dedicato a bambini e ragazzi.

Comuni, associazioni, scuole, realtà sportive e famiglie: vogliamo incontrarvi, raccontarvi chi siamo e soprattutto condividere una visione nella quale lo sport diventa crescita, educazione, aggregazione e opportunità. Dal Minivolley S3 fino al settore giovanile agonistico, vogliamo costruire un percorso capace di coinvolgere sempre più giovani, creando una vera rete tra sport e territorio.

LE PAROLE – Spiega il presidente Stefano Venneri: “Saremo noi a raggiungere i Comuni, insieme ai nostri dirigenti e tecnici, per incontrare le famiglie e far conoscere da vicino il mondo Alessandria Volley Academy. Perché il futuro del nostro progetto non ha confini: parte dai giovani, passa attraverso le famiglie e cresce insieme al territorio”.

Il 1° appuntamento sarà domani, mercoledì 7 ottobre, alle 18.30 a Borgoratto Alessandrino, nella sala consiliare del Comune, grazie alla disponibilità del sindaco Simone Bigotti e dell’amministrazione.

In questi giorni Alessandria Volley entrerà anche nelle scuole elementari della città (hanno aderito diversi Istituti) con molte classi interessate e circa 2.000 alunni coinvolti.

Accanto allo ‘School Tour’ nasce il progetto ‘Borsa di Studio Volley’, attraverso cui Alessandria Volley vuole valorizzare i giovani capaci di coniugare impegno sportivo e impegno scolastico, mettendo a disposizione borse di studio per il settore giovanile. Scuola e sport diventano così due parti dello stesso percorso di crescita. INFO – 370-1128366 – email: [email protected]

IL PROGETTO – Alessandria Volley entra nella scuola con “Alessandria Volley School Tour – Campionesse in Cattedra”, il progetto gratuito rivolto alle scuole elementari e medie del territorio. L’obiettivo è portare lo sport direttamente tra i ragazzi: tecnici qualificati e atlete della Prima Squadra di Serie B1 entreranno a scuola per proporre momenti di attività motoria, giochi con la palla, primi approcci alla pallavolo e occasioni di incontro e confronto.

La coach Marina Maiorino, con tanto di Laurea Magistrale in Scienze dell’Esercizio Fisico per il Benessere e la Salute, lavorerà a stretto contatto con i piccoli del Minivolley S3.