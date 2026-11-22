Seconda vittoria di fila, e soprattutto prima vittoria fuori casa, per la Juve Next Gen che ha trovato continuità in un campionato che fin qui l’aveva vista balbettare fin troppo. Partita bellissima e mentalità offensiva delle due squadre, con tante occasioni da gol, decisa da grandi giocate e da grandi parate dei due portieri, con lo juventino Mangiapoco migliore dei suoi. Dopo aver rischiato in apertura, bianconeri vicini al gol con Durmisi e con il palo di Konate, subito bilanciato dalla traversa di Ballabio. Prima del vantaggio, i torinesi sono andati vicini a segnare con Konate e Merola (bravo Mazza), poi Brugarello l’ha sbloccata con un destro (lui è mancino) dalla distanza. Ma prima dell’intervallo, sugli sviluppi di un angolo, Quaggio ha trovato il pareggio con una meravigliosa rovesciata dal limite dell’area all’incrocio dei pali, imparabile per Mangiapoco.

Nella ripresa portiere juventino sugli scudi a salvare i suoi, dopo la traversa di Merola in apertura, con 3 parate su Renda, Marotta e Ruffini in sequenza; quindi il suo collega Mazza (migliore in campo) è stato bravo a fermare un tiro di Konate, con pallone sparato alto da Merola sulla respinta. La baby-Juve, superiore fisicamente col passare del tempo, ha continuato a creare occasioni in serie, sfiorando il palo con Konate e poi tornando in vantaggio con Oboawoduo, appena entrato, bravo a sbattere in porta dopo la respinta di Mazza su suo tiro. Ancora il portiere di casa protagonista in uscita su Durmisi, bravo poco dopo a superarlo da breve distanza, fissando il risultato sul 3-1 finale.

IN CLASSIFICA – Con la 2^ vittoria di fila la Next Gen sale 12° posto 17 punti, attaccata alla zona playoff, distante solo 1 lunghezza. La Giana resta a quota 13, occupando il 16° posto, in piana zona playout.

GIANA ERMINIO-JUVENTUS NEXT GEN 1-3

GOL: 34’ Brugarello (JNG), 45’ Quaggio (G), 63’ Oboawoduo (JNG), 82’ Durmisi (JNG)

GIANA ERMINIO (4-3-3): Mazza; Ghezzi, Rovinellli, Tornaghi (26’ st. Manzoni), Ruffini;, Zanchetta (32’ st. Nucifero), Marotta (9’ st. Muhameti), Renda; Comelli, Quaggio (32’ st. Zamparo), Ballabio.

A disposizione: Zenti, Azzolari, Piazza, Golin, Di Bitonto. Allenatore: Mario Tacchinardi

JUVENTUS NEXT GEN (3-4-2-1): Mangiapoco; Turco, Montero, Brugarello; Pagnucco, Macca (Cap.), Ripani (45’ st. Mazur), Grelaud; Merola (17’ st. Oboavwoduo), Konate (45’ st. Guerra); Durmisi (42’ st. Owusu).

A disposizione: Fuscaldo, Radu, Rizzo, Van Aarle, Verde, Elimoghale, Savio, Leone, Corradi. Allenatore: Brambilla