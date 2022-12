Punti pesanti in palio fra Alessandria e Imolese, squadre in crisi che segnano col contagocce

Si gioca venerdì 23 dicembre alle 14.30 allo stadio ‘Moccagatta’.

Inizia il girone di ritorno prima della pausa natalizia. Una sosta che di fatto divide in 2 il torneo, al di là della formalità che definisce un girone che sale da uno che scende. Dopo questa 20^ giornata ci saranno riposo, riflessioni e interventi sul mercato, secondo le necessità e gli obiettivi di ognuno. E ovviamente il risultato conta tantissimo, perché aiuta a definire la classifica su cui si ragionerà in prospettiva.

LE SQUADRE

ALESSANDRIA – E’ penultima con 15 punti (3 vinte, 6 pari, 10 perse, gol 12-27), alla pari con l’Olbia e a +1 sul fanalino di coda Montevarchi. Arriva dalla sconfitta di Cesena (3-1) e non vince da 7 gare . Nelle 9 partite interne ha ottenuto 6 punti .

Il tecnico Fabio Rebuffi utilizza da 15 gare il 4-2-3-1 . Miglior marcatore Nepi (2). Squalificato Rota .



IMOLESE – E' 16^ in classifica con 16 punti (4 vinte, 4 pari, 11 perse, gol 10-29) ed è dentro la zona playout. Arriva dallo 0-1 con la Reggiana, non segna da 3 gare ma, soprattutto, ha perso 6 delle ultime 8. Ultima vittoria il 29 ottobre. Nelle 9 trasferte ha fatto solo 6 punti. L'allenatore è Giuseppe Anastasi (49), che ha rilevato Antoniolo dopo 15 giornate. Nelle sue 4 uscite ha utilizzato il 4-4-2 .

Migliori marcatori De Feo e Stijepovic (3). Squalificato Cerretti.

I PRECEDENTI

Solo uno, la gara di andata: il 4 settembre scorso vinse l’Imolese 1-0 (76′ Stijepovic su rigore). Per la squadra emiliana sarà l’esordio allo stadio ‘Moccagatta’.

I GIUDICI DI GARA

Arbitro: Erminio Cerbasi (AR)

Assistenti: Domenico Russo (Torre Annunziata) / Alberto Rinaldi (PI)

4° ufficiale: Giacomo Ravara (Valdarno)

I PRECEDENTI DELL’ARBITRO

Solo uno: IMO-Recanatese 2-1 (9 ott ’22). Il sig. Cerbasi, al 1° anno in C, non ha mai diretto l’Alessandria.