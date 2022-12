Previsioni del tempo

Carissimi lettori ben ritrovati.

Il tempo per oggi Venerdì 23 dicembre vedrà cieli in prevalenza soleggiati con locali foschie o banchi di nebbia in pianura durante le ore più fredde. Ventilazione tesa sull’ arco Alpino con possibile neve lungo le creste più alte.

Condizioni di Föhn nelle vallate alpine occidentali con interessamento dei primi tratti di pianura adiacenti.

La giornata di Sabato 24 sarà pressoché simile a venerdì, cieli poco nuvolosi con possibili banchi di nebbia o

foschie con qualche addensamento sulle Alpi nordoccidentali.

Ventilazione moderata o localmente forte dai quadranti occidentali sulle Alpi, deboli localmente moderati

da ovest sugli Appennini e di intensità variabile in pianura.

Domenica 25, Natale , cieli sereni sulle Alpi, più nubi in pianura per foschie o nubi basse, temperature in generale aumento specie le massime che localmente sfioreranno i 10/11º, ventilazione moderata sulle alpi con episodi di

föhn sulle vallate a nord.

Per il prosieguo non ci saranno grossi cambiamenti, tempo che rimarrà spesso nuvoloso e variabile con pioviggini,

temperature miti per il periodo, specie le massime con valori oltre le medie del periodo.

Ne approfitto per augurare a voi tutti un felice Natale e buon anno nuovo

Manuel Atzori