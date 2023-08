Alessandria e Juventus Next Gen domani in amichevole: “derby del Moccagatta” alle 17

Dopo un anno di pausa torna domani il “derby del Moccagatta” (ore 17), visto l’inserimento dei grigi, la scorsa stagione, nel girone B.

Ora lo ‘slittamento’ lo hanno subìto i giovani bianconeri, mentre l’Alessandria giocherà nel girone A. Ma le sentenze del Consiglio di Stato (29 agosto) potrebbero restituirci questa sfida: se il Brescia non dovesse essere riammesso in B, scenderebbe in C al posto dei grigi, che a loro volta prenderebbero il posto del Pescara nel gruppo B, con gli abruzzesi scivolati nel C a riempire la ‘X’. E visto che la prima giornata presenta Pescara-Juventus Next Gen, in questo caso diventerebbe Alessandria-Juve NG. Martedì 29 sapremo.

La partita

Sarà un test amichevole, la prima della serie fra le 2 squadre, con tutti i crismi del caso: niente gioco duro, non troppi falli, risultato che conta niente. Servirà agli allenatori, Fiorin e Brambilla, per capire come stanno le squadre e, soprattutto, cosa manca per completare l’organico.

Questo il cammino estivo delle squadre fin qui: per la baby-Juve 2 vittorie (Asti 2-0, Pro Vercelli 7-2) e 3 sconfitte (Cagliari 0-3, Juventus 0-8, Novara 0-2). Mentre l’Alessandria ha fatto teoricamente meglio: 4 vittorie con squadre di categorie inferiori (Chieri 2-1, Valenzana-Mado 4-0, Juventus U19 2-1, Torino U19 1-0), 2 sconfitte onorevoli con chi sta sopra (Sampdoria 0-1, Juventus 0-5). Dopo la sfida di domani contro i pari categoria della Juventus Next Gen, i grigi chiuderanno il giro pre-campionato col Fiorenzuola (mercoledì 30, stadio Pavesi, 20.30), avversario diretto nel girone A.