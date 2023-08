Alessandria Volley, parte la stagione in B2. L’entusiasmo del presidente La Rosa

Tutto calcolato, giusto in tempo per far ‘mollare’ la morsa del caldo tornando a temperature accettabili. Lunedì 28 agosto, alle 19.45, il gruppo della prima squadra dell’Alessandria Volley si ritroverà agli ordini di coach Marco Ruscigni per iniziare a lavorare e sudare (soprattutto) in vista della nuova, affascinante avventura in serie B2 nazionale. Ruscigni sarà affiancato dall’allenatore in seconda e preparatore atletico Giorgio Oberti e dal team manager Simone Ponzano. La sede di allenamenti e gare ufficiali sarà, come di consueto, il PalaCima di Alessandria.

La prima squadra

Dopo la grande gioia della promozione, arrivata al termine di una stagione dominata, il presidente Andrea La Rosa, uomo di grande esperienza e già team manager della Valenzana in C2 e dell’Alessandria in C1 (primi anni dell’era Di Masi), mostra tutto il suo orgoglio per il risultato ottenuto e la sua determinazione per la nuova avventura: “Abbiamo allestito un gruppo competitivo, composto da giovani atlete di casa, talentuose e promettenti, a cui l’anno scorso si erano già unite giocatrici di categoria superiore e, in questa sessione di mercato, ulteriormente potenziato da ragazze di assoluto livello”.

Il Roster della prima squadra è così composto: Romina Marku, Giulia Ponzano, Arianna Ferrari, Valentina Soriani, Martina Fracchia, Alice Giacomin (2006), Elisa Marku (2006), Chiara Cazzulo, Benedetta Gatti, Sofia Cattozzo, Francesca Mirabelli, Camilla Dametto. La posizione di un’altra atleta di casa, Matilde Fregato, è, invece, ancora in sospeso per motivi di studio.

Lo sponsor

La grande abilità manageriale di La Rosa, peraltro cercato più volte anche dall’attuale dirigenza dei grigi, porterà un risultato concreto: “Ho il piacere di anticipare una notizia su cui torneremo nelle prossime settimane e che sarà oggetto di un’apposita conferenza stampa: un grande brand di respiro internazionale diventerà il nostro ‘main sponsor’ e affiancherà la società in un progetto di sviluppo sempre più prestigioso, ma non voglio parlarne troppo. Ne approfitto però per ringraziare i nostri sponsor che ci hanno sostenuto in modo significativo in questi anni: la Società F.lli Zanaga, la Società Green Eco Wastewater Srl e la Società Separtek“.

L’ufficio stampa

Ma i legami con l’Alessandria Calcio non sono finiti, anzi si allargano: “Sono lieto di comunicarvi un nuovo ingresso in società, quello di Michela Amisano come Responsabile dell’Area Comunicazione, un profilo con alle spalle un’esperienza importante in ambito sportivo, che sarà coadiuvata da Martina Demagistris. Pertanto auguro buon lavoro al nostro Staff e a tutte le nostre atlete, invitandovi a rimanere connessi per le prossime imminenti novità e poi, da ottobre, al PalaCima“.