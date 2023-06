Alessandria, dopo l’iscrizione entrano nuove figure: addetto stampa, direttore tecnico, allenatore

Eppur si muove. L’Alessandria Calcio di Enea Benedetto si muove verso il prossimo campionato (aspettando la Covisoc), anche se continuano le uscite. Se n’è andato il team manager Filippo Giordanengo, fedelissimo di Di Masi, lasciando vacante il ruolo.

Ma abbiamo l‘ufficialità del nuovo addetto stampa, Maurizio Valletta, che ai avvarrà della collaborazione di Paolo Baratto. Per i rapporti con i media, queste 2 presenze sono certamente fondamentali.

Poi c’è l’ufficialità di Umberto Quistelli, nuovo direttore tecnico dei grigi in arrivo dalla Salernitana (serie A), dove ha lavorato allo scouting del club campano all’interno dell’area tecnica. Quistelli si occuperà anche della parte finanziaria.

Infine è ufficiale anche l’allenatore della prossima stagione: Renè Lobello (pronuncia Lobellò). Classe 1963, italo-francese, Lobello arriva sulla panchina grigia dopo una lunga esperienza da 2° (dal 1995 al 2017) in molte squadre, fra cui l’Al-Nassr (dove oggi gioca CR7) e il Neuchatel Xamax (dove fece anche il ds, con Pedretti presidente), fino alle recenti esperienze cinesi, anche da 1° allenatore con il Liaoning (’17-’18, 7 partite) e francesi con il Tours (5^ serie ’18-’19, con 20 partite e poi l’esonero). Fino ad arrivare all’ultima esperienza al Porto Vecchio, squadra che partecipa ad una lega regionale della Corsica, dove risulta tesserato da luglio 2020 a gennaio 2022, senza altri riscontri. (fonte Transfermarkt)

Le parole

In coda al comunicato stampa sul sito ufficiale della società, vengono riportate le parole di patron Enea Benedetto: “Siamo molto contenti delle nomine di Lobello e Quistelli. Personalmente, sono felice che finalmente si possa iniziare lasciando la parola al calcio giocato; siamo certi che René Lobello incarni il giusto interprete per il nostro progetto, fatto di internazionalità, competenza e dedizione per il lavoro. Quistelli, invece, è un profilo giovane e duttile, ma con diverse esperienze nel suo bagaglio lavorativo”.