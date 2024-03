Arriva “Golosaria” l’11 e 12 maggio. La XVIII edizione presentata a Palatium Vetus

La 18^ edizione della rassegna “Golosaria tra i Castelli del Monferrato”, in programma sabato 11 e domenica 12 maggio, ha già raggiunto le adesioni di 30 paesi e location tra le province di Alessandria e Asti che partecipano al palinsesto ufficiale, con eventi in programma tra castelli, antiche dimore e wine-resort.

Il tema

Per questa 18^ edizione è “Il Monferrato, un territorio, un vigneto nel cuore dell’Europa” e vuole celebrare il riconoscimento del Monferrato, insieme all’Alto Piemonte, fra le capitali europee del vino 2024.

Protagonisti il Castello di Casale Monferrato + 40 location tra le colline.

Crediti

Golosaria Monferrato è organizzata dall’ Associazione Club di Papillon con il contributo di Regione Piemonte, Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, Fondazione CRT, Fondazione Cassa di Risparmio di Asti e Camera di Commercio di Alessandria-Asti.

Tutti i programmi (ancora in aggiornamento) e le informazioni sull’evento su con il contributo diTutti i programmi (ancora in aggiornamento) e le informazioni sull’evento su www.golosaria.it

Le parole

Così Paolo Massobrio , magister di Golosaria: “La scelta di una location unica di partenzaserve a facilitare una comunicazione più incisiva verso le attività che si svolgono in tutti i paesi coinvolti,mostrando il volto del ‘genius loci’ del nostro territorio.

Il notaio Luciano Mariano , presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria che ha ospitato la presentazione, ha spiegato: “La nostra Fondazione affianca anche quest’anno la rassegna, puntando su sviluppo del territorio, promozione di arte e cultura, tutela dell’ambiente, attenzione alle tradizioni, rivalutando i piccoli centri collinari entrati a far parte del Patrimonio UNESCO. Ma il legame tra Fondazione CRAL e “Golosaria” è ancora più stretto, in quanto la nostra sede, Palatium Vetus, ospita la mostra “Pietro Francesco Guala. I ritratti degli Scarampi”, provenienti dal Castello di Camino”.

​