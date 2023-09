In merito alle ultime notizie apparse sulla gestione societaria dell’Alessandria Calcio, il sindaco di Alessandria, Giorgio Abonante, e l’assessore allo Sport e Impiantistica sportiva, Vittoria Oneto, hanno rilasciato la seguente dichiarazione:

“Le ultime notizie sulla gestione societaria dell’Alessandria Calcio ci preoccupano molto. Non competono a noi giudizi e valutazioni sugli aspetti sportivi mentre è nostro dovere controllare il soggetto giuridico che ha in concessione l’uso dello stadio Moccagatta che è di proprietà del Comune e di tutta la comunità alessandrina.

Dobbiamo ricordare che il concessionario di un bene pubblico deve essere in regola con tutti i pagamenti e deve far rispettare le normali e civili regole di convivenza nella cura e gestione quotidiana dell’immobile. In particolare, non è in nessun modo tollerabile che il nostro Moccagatta diventi teatro di condotte violente, da chiunque siano messe in atto.

Per l’ennesima volta si chiede che si svolga l’assemblea soci, che si approvi il bilancio e si chiarisca quali sono le risorse in campo e da chi arrivano; inoltre, che si tracci un preciso piano dei pagamenti per onorare i debiti e la spesa corrente.

In caso contrario, si valuterà, nei tempi, nelle forme e nei modi previsti dalla Legge, e in accordo con la Direzione comunale competente, l’ipotesi di revoca della concessione della struttura”.