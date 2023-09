Tanti appuntamenti in arrivo per il secondo fine settimana di Paulaner Oktoberfest Cuneo 2023

Con il taglio del nastro e l’apertura della prima botte ha preso il via, lo scorso fine settimana, il Paulaner Oktoberfest Cuneo 2023 che resterà aperto fino all’8 ottobre presso l’area del Palazzetto dello Sport di Cuneo (via Aldo Viglione 1, frazione di San Rocco Castagnaretta).

Per il secondo week end di apertura, da giovedì 28 settembre a domenica 1° ottobre, sono diversi gli appuntamenti programmati dalla Sidevents: dalla presentazione della prima squadra della Honda Olivero San Bernardo Cuneo, alla Santa Messa, passando per la tribute band degli 883, i fuochi d’artificio in onore del Santo Patrono di Cuneo, il raduno degli Hells Angels e dei mezzi americani del F.O.A.M. Club e tantissimi spettacoli musicali per appassionare e far cantare gli spettatori presenti.

Il padiglione del Paulaner Oktoberfest Cuneo 2023 apre al pubblico, con ingresso libero e senza obbligo di prenotazione, il giovedì e il venerdì alle 18 e il sabato e la domenica alle 11 del mattino, offrendo la possibilità di brindare con la birra Paulaner e gustare il cibo cucinato fresco in giornata.

Info: www.oktoberfestcuneo.it