Tre punti pesanti per i grigi, raccolti su un campo indecente. Ma la realtà della serie C spesso è questa. La vittoria in casa della Lucchese, che era imbattuta in casa, premia la caparbietà, l’ordine tattico e la crescente qualità delle giocate dell’Alessandria, brava a passare subito in vantaggio e poi a controllare il ritorno dei rossoneri toscani, autori di un gran gol del pareggio.

E dopo un po’ di sofferenza ad inizio ripresa, la formazione di Rebuffi ha preso campo comandando le operazioni di gioco e riuscendo a passare in vantaggio a pochi minuti dalla conclusione, resistendo fino al 95′ e sopportando senza problemi la fatica dei supplementari giocati mercoledì.

LE RETI

2′ – gran fuga di Speranza a sinistra, palla in mezzo per Lombardi tutto solo, controllo, tiro e gol: 0-1 .

– gran fuga di Speranza a sinistra, palla in mezzo per tutto solo, controllo, tiro e gol: . 43′ – Tumbarello vola verso la porta per 40 metri nel corridoio centrale e dal limite infila un gran destro nell’angolino: 1-1 .

– vola verso la porta per 40 metri nel corridoio centrale e dal limite infila un gran destro nell’angolino: . 84′ – angolo di Sini, testa di Filip, il portiere tocca e Nepi è lì, fra due difensori, per il tap-in decisivo: 1-2 .

LA CLASSIFICA

La Lucchese resta nei playoff nonostante la prima sconfitta in casa: ha 18 punti ed occupa il 9° posto.

L’Alessandria rimane nei playout ma guadagna una posizione, salendo al 16° posto dove aggancia la Recanatese (che sarebbe salva) a quota 11.