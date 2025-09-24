La Guardia di Finanza di Tortona sequestra cibo cinese in cattivo stato di conservazione

I finanzieri della Compagnia di Tortona hanno sequestrato 382,5 kg. di cibo proveniente dalla Cina, denunciando una persona per distribuzione e consumo di sostanze alimentari tenute in cattivo stato di conservazione. L’operazione ha consentito di trovare, all’interno di un furgone diretto verso un ristorante della provincia, diversi prodotti alimentari (tra cui tofu, carne di maiale, pasta all’uovo) trasportati in cattivo stato di conservazione e, in taluni casi, persino privi di etichette per la tracciabilità.

I prodotti in questione, che avrebbero dovuto essere conservato in frigo o in congelatore, erano riposti in cassette di plastica o in cartoni da imballaggio, in palese stato di decongelamento. Il mezzo utilizzato per il trasporto aveva l‘impianto di refrigerazione non funzionante. Con l’ausilio di personale medico dell’ASL di Alessandria, i finanzieri hanno proceduto al sequestro penale dei prodotti mal conservati e al sequestro amministrativo di quelli non tracciati. Il conducente del veicolo, con la patente scaduta, è stato segnalato alla Procura della Repubblica di Alessandria.