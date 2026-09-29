Volley femminile B1: al torneo di Carcare l’Alessandria arriva solo sesta su 8 squadre

C’è amarezza nel commento del presidente Stefano Venneri dopo il fine settimana di Carcare: “La nostra B1 ha concluso il torneo al 6° posto (su 8). Ci aspettavamo qualcosa di più, ed è giusto dirlo. Ma anche giornate come questa servono a capire dove siamo e su cosa lavorare insieme. Portiamo a casa indicazioni preziose, la voglia di crescere e la determinazione di tornare in palestra con più energia”.

Il realtà le aspettative erano più alte, ma l’entusiasmo non manca e si riparte con grande energìa. Questo il commento tecnico di coach Ivan Turcich che non si nasconde: “Il 6° posto finale nella 17ª edizione del Torneo di Carcare rispecchia con trasparenza la nostra attuale condizione complessiva. È naturale che alla vigilia ci si potesse attendere qualcosa in più, ma analizzando il percorso con il dovuto realismo, ritengo sia un risultato coerente col momento che stiamo vivendo. Un appuntamento del genere rappresenta sempre un vero tour de force: disputare così tante partite ravvicinate mette immediatamente sotto la lente d’ingrandimento i meccanismi, sia quelli che rispondono bene, sia quelli che necessitano di ulteriore rodaggio. In questo senso, la manifestazione ci ha fornito indicazioni preziose e spunti positivi, in particolare nel gioco al centro e nell’assetto del sistema muro-difesa, evidenziando al contempo alcuni limiti su cui sappiamo di dover lavorare con grande intensità. Eventuali paragoni col 2° posto dello scorso anno non sarebbero corretti: l’Alessandria Volley si presenta oggi con una rosa totalmente rinnovata e con un nuovo staff tecnico, ed è fisiologico che un gruppo nuovo richieda il giusto tempo per trovare la propria identità. Il campionato è alle porte, ma sono convinto che questa squadra abbia ampi margini di crescita. Il bilancio è neutro, né positivo né negativo, e lo prendiamo come dato oggettivo e concreto da cui ripartire per programmare e perfezionare il lavoro delle prossime settimane”.

I RISULTATI – Sabato 26 settembre – Girone A: Mondovì Volley–Alessandria Volley 3–0 (25–15, 25–19, 25–22); Alessandria Volley–Volano Volley Trento 1–2 (25–27, 27–29, 25–23); O.K. Logatec–Alessandria Volley 0–3 (13–25, 12–25, 16–25) –

Domenica 27 settembre – Fase finale: Alessandria Volley–Gazeli Volley Skopje 2–1 (23–25, 25–23, 15–11); finale per il 5° posto: Volleyrò Roma–Alessandria Volley 2–0 (25–21, 25–15).