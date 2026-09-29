Fondazione CRAL: 40.000 euro al comune di Quargnento per la mostra “Carlo Carrà – Enzo Cacciola”

La mostra “Carlo Carrà – Enzo Cacciola. Dal Novecento al contemporaneo: il colore diventa materia” sarà visitabile fino al 25 ottobre 2026 all’Auditorium della Trinità, in piazza Primo Maggio a Quargnento.

Orario di apertura: da lunedì a domenica ore 9,30-12,30 e 16-19,30.

Questo evento rappresenta una grande occasione per accendere i riflettori su importanti opere d’arte e su un territorio, quello del Monferrato, che sempre più si sta mostrando capace di attrarre turisti che apprezzano la bellezza, l’enogastronomia e la cultura.

LE PAROLE – Spiega Paolo Arrobbio, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria: “La Fondazione ha deciso di sostenere l’ambizioso progetto con il contributo di 40.000 euro, nella certezza che saranno migliaia le persone in visita provenienti da tutta Italia. La mostra è di alto profilo artistico e accosta le opere del grande pittore quargnentino Carlo Carrà, nel 60° della scomparsa, a quelle dell’artista analitico contemporaneo Enzo Cacciola”.

Paolo Arrobbio, presidente Fondazione CRAL