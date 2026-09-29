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Fondazione CRAL: 40.000 euro al comune di Quargnento per la mostra “Carlo Carrà – Enzo Cacciola”

DiRaimondo Bovone

Set 29, 2026 , , , , , , , , , ,
L'Auditorium di Quargnento è un'ex chiesa sconsacrata

La mostra “Carlo Carrà – Enzo Cacciola. Dal Novecento al contemporaneo: il colore diventa materia” sarà visitabile fino al 25 ottobre 2026 all’Auditorium della Trinità, in piazza Primo Maggio a Quargnento.
Orario di apertura: da lunedì a domenica ore 9,30-12,30 e 16-19,30.
Questo evento rappresenta una grande occasione per accendere i riflettori su importanti opere d’arte e su un territorio, quello del Monferrato, che sempre più si sta mostrando capace di attrarre turisti che apprezzano la bellezza, l’enogastronomia e la cultura.

LE PAROLE – Spiega Paolo Arrobbio, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria: “La Fondazione ha deciso di sostenere l’ambizioso progetto con il contributo di 40.000 euro, nella certezza che saranno migliaia le persone in visita provenienti da tutta Italia. La mostra è di alto profilo artistico e accosta le opere del grande pittore quargnentino Carlo Carrà, nel 60° della scomparsa, a quelle dell’artista analitico contemporaneo Enzo Cacciola”.

Paolo Arrobbio, presidente Fondazione CRAL

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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