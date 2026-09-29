Musica: ‘Alessandria Barocca’ da San Francesco a Umberto Eco, giovedì alle 18 all’auditorium Pittaluga

In occasione dei 10 anni della morte di Umberto Eco e degli 800 da quella di San Francesco d’Assisi, “Alessandria Barocca e non solo…”. propone un nuovo prestigioso appuntamento di eccezionale rilievo culturale, nell’ambito del XVII Festival Internazionale: giovedì 1° ottobre, alle ore 18, l’Auditorium “M. Pittaluga” del Conservatorio “A. Vivaldi” ospiterà lo spettacolo “Variazioni su San Francesco – dai Fioretti a Umberto Eco”. Non una semplice commemorazione, ma una grande produzione multi-disciplinare che intreccia musica, letteratura e arti visive contemporanee, firmata da artisti e creativi internazionale.

Il pianista Vincenzo Maltempo

IL PROGRAMMA – Prevede al pianoforte Vincenzo Maltempo, protagonista di un itinerario che attraversa Bach, Händel, Schubert, Franck, Pärt e Liszt, mentre la drammaturgia e la narrazione sono affidate a Pietro Mercogliano, filologo e curatore editoriale. A completare il percorso sarà la dimensione visiva, curata da Paolo Mercogliano, professionista attivo in produzioni internazionali per Netflix, Disney e BBC.

Il filologo Pietro Mercogliano

CREDITI – Questo evento di primo piano che valorizza l’eredità intellettuale di Umberto Eco, proprio nella sua città natale, si realizza con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e del Comune di Alessandria, in collaborazione con il Conservatorio “A. Vivaldi”.

L’auditorium Pittaluga