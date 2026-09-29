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Musica: ‘Alessandria Barocca’ da San Francesco a Umberto Eco, giovedì alle 18 all’auditorium Pittaluga

DiRaimondo Bovone

Set 29, 2026 , , , , , , , , ,

In occasione dei 10 anni della morte di Umberto Eco e degli 800 da quella di San Francesco d’Assisi, “Alessandria Barocca e non solo…”. propone un nuovo prestigioso appuntamento di eccezionale rilievo culturale, nell’ambito del XVII Festival Internazionale: giovedì 1° ottobre, alle ore 18, l’Auditorium “M. Pittaluga” del Conservatorio “A. Vivaldi” ospiterà lo spettacolo “Variazioni su San Francesco – dai Fioretti a Umberto Eco”. Non una semplice commemorazione, ma una grande produzione multi-disciplinare che intreccia musica, letteratura e arti visive contemporanee, firmata da artisti e creativi internazionale.

Il pianista Vincenzo Maltempo

IL PROGRAMMA – Prevede al pianoforte Vincenzo Maltempo, protagonista di un itinerario che attraversa Bach, Händel, Schubert, Franck, Pärt e Liszt, mentre la drammaturgia e la narrazione sono affidate a Pietro Mercogliano, filologo e curatore editoriale. A completare il percorso sarà la dimensione visiva, curata da Paolo Mercogliano, professionista attivo in produzioni internazionali per Netflix, Disney e BBC. 

Il filologo Pietro Mercogliano

CREDITI – Questo evento di primo piano che valorizza l’eredità intellettuale di Umberto Eco, proprio nella sua città natale, si realizza con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e del Comune di Alessandria, in collaborazione con il Conservatorio “A. Vivaldi”.

L’auditorium Pittaluga

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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