Roma: sgomberato lo stabile di via Tallone, trovati droga e scooter rubati

ROMA (ITALPRESS) –L’operazione si è articolata con l’accesso allo stabile effettuato in sicurezza da Polizia di Stato, Arma dei carabinieri e Guardia di Finanza, che, coordinati dal Dirigente del V Distretto Prenestino, hanno battuto tutti i livelli della struttura, scortando all’esterno i soggetti che vi avevano trovato dimora senza autorizzazioni e operando in una cornice di sicurezza che è stata attuata con l’aiuto della Polizia locale. Al termine delle verifiche sono stati, sono stati rinvenuti ecol5/mca1

(Fonte video: Polizia di Stato)