Fondazione CRAL: 350.000 euro per migliorare gli spazi di Anffas Casale Monferrato

La Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria ha deliberato un contributo di 350.000 euro a favore di Anffas Casale Monferrato per la realizzazione di lavori di adattamento e miglioramento funzionale degli spazi dedicati alle persone disabili. Si tratta di un intervento concreto, pensato per migliorare la qualità degli ambienti, rafforzare i servizi e sostenere una realtà che rappresenta un punto di riferimento prezioso per il territorio. Il progetto assume un significato che va oltre la dimensione strutturale. Rendere gli spazi più vivibili, sicuri e adeguati alle esigenze quotidiane significa dare maggiore forza a percorsi di cura, autonomia e relazione. Il contributo non sostiene solo un intervento edilizio, ma una visione di comunità capace di generare opportunità reali, costruendo risposte vicine ai bisogni.

LE PAROLE – Così Paolo Arrobbio, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria: «Una comunità si riconosce dalla capacità di prendersi cura delle sue fragilità. Sostenere Anffas Casale Monferrato significa stare accanto alle persone, alle famiglie e a chi, ogni giorno, trasforma l’attenzione in cura e la cura in dignità. Questo contributo di 350.000euro è un segno concreto di fiducia e responsabilità: un investimento nel futuro del territorio e in una comunità più inclusiva, consapevole e solidale, perché custodire le fragilità significa rafforzare l’intera comunità, costruendo insieme un futuro più giusto e inclusivo».

Paolo Arrobbio, presidente Fondazione CRAL