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Fondazione CRAL: 350.000 euro per migliorare gli spazi di Anffas Casale Monferrato

DiRaimondo Bovone

Set 29, 2026 , , , , ,
La facciata di Palatium Vetus, sede della Fondazione CRAL

La Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria ha deliberato un contributo di 350.000 euro a favore di Anffas Casale Monferrato per la realizzazione di lavori di adattamento e miglioramento funzionale degli spazi dedicati alle persone disabili. Si tratta di un intervento concreto, pensato per migliorare la qualità degli ambienti, rafforzare i servizi e sostenere una realtà che rappresenta un punto di riferimento prezioso per il territorio. Il progetto assume un significato che va oltre la dimensione strutturale. Rendere gli spazi più vivibili, sicuri e adeguati alle esigenze quotidiane significa dare maggiore forza a percorsi di cura, autonomia e relazione. Il contributo non sostiene solo un intervento edilizio, ma una visione di comunità capace di generare opportunità reali, costruendo risposte vicine ai bisogni.

LE PAROLE – Così Paolo Arrobbio, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria: «Una comunità si riconosce dalla capacità di prendersi cura delle sue fragilità. Sostenere Anffas Casale Monferrato significa stare accanto alle persone, alle famiglie e a chi, ogni giorno, trasforma l’attenzione in cura e la cura in dignità. Questo contributo di 350.000euro è un segno concreto di fiducia e responsabilità: un investimento nel futuro del territorio e in una comunità più inclusiva, consapevole e solidale, perché custodire le fragilità significa rafforzare l’intera comunità, costruendo insieme un futuro più giusto e inclusivo».

Paolo Arrobbio, presidente Fondazione CRAL

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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