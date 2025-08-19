Mercoledì 20 agosto: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Frase del giorno
La morte è un mistero. Non bisogna averne paura, perché già il non sapere cosa succede dopo è eccitante. (Giorgio Albertazzi)
Santi del giorno
San Bernardo di Clairvaux (Abate e Dottore della Chiesa, protettore di apicoltori, ceraioli, renaioli), San Samuele (Giudice e Profeta d’Israele), San Xacatur di Tigranakert (Martire Armeno), Sant’Oswin (Re di Deira in Northumbria), Sant’Erberto (Arcivescovo di Conza).
Accadde oggi
- 1960 inaugurato l’aeroporto di Fiumicino. A meno di una settimana dalle Olimpiadi, Roma festeggiò il nuovo e moderno aeroporto: a ovest della Capitale, territorio di Fiumicino, fu inaugurato il ‘Leonardo da Vinci’, che entrò a regime nel gennaio ’61. Oggi, con 4 Terminal (T1, T2, T3 e T5) e 4 piste, è il maggiore scalo italiano e il 7° d’Europa per numero di passeggeri.
- 2008/2009 giorno record per Usain Bolt. Alle Olimpiadi di Pechino ’08 e ai Mondiali di Berlino ’09 il fenomeno Bolt vinse l’oro nei 200m, stabilendo il record del mondo: 19″30 in Cina e 19″19 in Germania, quest’ultimo ancora imbattuto. Giorno fotocopia del 16 agosto. Mostruoso.
Nati famosi
- Giorgio Albertazzi (1923-2016), Italia, attore. Nato a Fiesole (FI), fu anche regista teatrale. Laureato in architettura, scelse il teatro e debuttò con Luchino Visconti. Tra i ’50 e i ’60 recitò in molti sceneggiati TV e molti film, ma il teatro restò la sua vera passione: fondò nel ’94 il Laboratorio Arti Sceniche di Volterra. Direttore del Teatro di Roma (’03), ricevette il Premio Gassman alla carriera.
- Luciano De Crescenzo (1928-2019), Italia, filosofo e scrittore. Nato a Napoli, studiò filosofia antica. Ingegnere IBM, cambiò strada e divenne scrittore e attore. Dopo l’esordio con ‘Il pap’occhio’ (’80), ebbe successo con ‘Così parlò Bellavista’ (’84, David di Donatello) e col sequel ‘Il mistero di Bellavista’ (’85). Autore di 50 libri e programmi TV, si dichiarò ‘ateo cristiano’. Affetto da ‘prosopagnosia’, malattia che non fa riconoscere i volti conosciuti, morì al ‘Gemelli’ di Roma per polmonite. Dopo il funerale, celebrato a Santa Chiara (NA), fu sepolto a Furore (Amalfi).
- Carla Fracci (1936-2021), Italia, ex ballerina classica. Milanese, fu una delle più grandi di sempre. Iniziò da piccola e già da adolescente apparve su importanti palcoscenici. Lavorò in TV e diresse il corpo di ballo del Teatro San Carlo di Napoli, poi divenne Ambasciatrice FAO, quindi Assessore alla Cultura della Provincia di Firenze e Direttrice del corpo di ballo dell’Opera di Roma. Nel ’13 uscì l’autobiografia ‘Passo dopo passo. La mia storia’. Morì di tumore il 27 maggio 2021, a 84 anni.
- Robert Plant (1948), Inghilterra, cantante e musicista. Nato a West Bromwich, fu voce e anima dei Led Zeppelin dal ’68 all’80, con Jimmy Page, con cui scrisse la storia di ‘hard rock’ ed ‘heavy metal’. Modello di stile musicale e di aspetto, suonava chitarra, batteria, percussioni, armonica a bocca. Nell’82 iniziò da solista e i lettori di ‘Rolling Stone’ lo elessero il più grande solista di sempre (’11).