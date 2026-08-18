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Piemonte: 7.7 milioni per le scuole dell’infanzia paritarie, ad Alessandria 406.518,24 €

DiRaimondo Bovone

Ago 18, 2026 , , , , ,

La Regione Piemonte ha rinnovato anche per l’anno scolastico 2025-2026, quello appena concluso, l’assegnazione di  7,7 milioni di euro  per contributi a sostegno delle scuole dell’infanzia paritarie senza fini di lucro, riconoscendone la funzione sociale ed educativa. Le risorse sono destinate alle spese di gestione e funzionamento sostenute nell’anno scolastico appena concluso.  

I CONTRIBUTI – Sono assegnati in parte ai Comuni convenzionati con scuole dell’infanzia paritariein parte direttamente alle scuole dell’infanzia paritarie non convenzionate con gli enti localiper ciascuna sezione con un numero minimo di 15 alunni, fatta eccezione per le scuole a sezione unica, per le quali il numero minimo è di 8 alunni. Il sostegno economico è rivolto per il 75% a favore delle scuole dell’infanzia presenti in Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, oppure per le frazioni di Comuni più popolosi.  

I NUMERI – Provincia di ALESSANDRIA: € 301.781,39 ai Comuni, € 104.736,85 alle Scuole – TOTALE € 406.518,24
Provincia di ASTI:  € 446.072,87 ai Comuni  
Provincia di BIELLA:  € 327.692,31 ai Comuni, € 16.578,95 alle Scuole – TOTALE € 344.271,26
Provincia di CUNEO:  € 1.789.473,63 ai Comuni  
Provincia di NOVARA:  € 774.959,50 ai Comuni, € 93.947,36 alle Scuole – TOTALE € 868.906,86  
Area Metropolitana di TORINO:  € 3.127.206,51 ai Comuni, € 16.578,95 alle Scuole – TOTALE € € 3.143.785,46
Provincia di VERBANIA:  € 502.287,45 ai Comuni
Provincia di VERCELLI:  € 176.578,94 ai Comuni, € 22.105,26 alle Scuole – TOTALE € 198.684,20

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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