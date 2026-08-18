Piemonte: 7.7 milioni per le scuole dell’infanzia paritarie, ad Alessandria 406.518,24 €

La Regione Piemonte ha rinnovato anche per l’anno scolastico 2025-2026, quello appena concluso, l’assegnazione di 7,7 milioni di euro per contributi a sostegno delle scuole dell’infanzia paritarie senza fini di lucro, riconoscendone la funzione sociale ed educativa. Le risorse sono destinate alle spese di gestione e funzionamento sostenute nell’anno scolastico appena concluso.

I CONTRIBUTI – Sono assegnati in parte ai Comuni convenzionati con scuole dell’infanzia paritarie, in parte direttamente alle scuole dell’infanzia paritarie non convenzionate con gli enti locali, per ciascuna sezione con un numero minimo di 15 alunni, fatta eccezione per le scuole a sezione unica, per le quali il numero minimo è di 8 alunni. Il sostegno economico è rivolto per il 75% a favore delle scuole dell’infanzia presenti in Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, oppure per le frazioni di Comuni più popolosi.

I NUMERI – Provincia di ALESSANDRIA: € 301.781,39 ai Comuni, € 104.736,85 alle Scuole – TOTALE € 406.518,24

Provincia di ASTI: € 446.072,87 ai Comuni

Provincia di BIELLA: € 327.692,31 ai Comuni, € 16.578,95 alle Scuole – TOTALE € 344.271,26

Provincia di CUNEO: € 1.789.473,63 ai Comuni

Provincia di NOVARA: € 774.959,50 ai Comuni, € 93.947,36 alle Scuole – TOTALE € 868.906,86

Area Metropolitana di TORINO: € 3.127.206,51 ai Comuni, € 16.578,95 alle Scuole – TOTALE € € 3.143.785,46

Provincia di VERBANIA: € 502.287,45 ai Comuni

Provincia di VERCELLI: € 176.578,94 ai Comuni, € 22.105,26 alle Scuole – TOTALE € 198.684,20