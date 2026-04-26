Attualità Alessandrina Sport

Volley femminile B1: l’Acrobatica vince 3-2 a Cagliari e accorcia sul 2° posto

DiRaimondo Bovone

Apr 26, 2026 , , , , ,

L’Acrobatica Alessandria vince al tie-break al Palaconi di Cagliari (22-25, 25-20. 25-19, 20-25, 10-15), rimontando il set di svantaggio e portando a casa 2 punti preziosissimi che avvicinano il 2° posto della Florens. A 2 giornate dalla fine del campionato questa è la CLASSIFICA: Garlasco 62; Florens Vigevano 57; Acrobatica Alessandria 56 Villa Cortese 54Palau 47; Mondovì 46Cus Torino 32; Bellusco 31; Cogne 24; Chieri 23; Novara 22; Cagliari 21; Parella 16; Volpiano 12. *La differenza tra squadre a pari punti è data dal quoziente set.
Prossima gara casalinga sabato 2 maggio alle ore 16 al Palacima di Alessandria contro Chieri.

LA PARTITA – 1° SET – Sarde sempre avanti fino al 15-13, poi equilibrio (19-19) e scatto alessandrino (23-20). Alessandrine solide fino alla fine, 22-25 e 0-1.
2° SET – Partenza prepotente delle isolane, avanti a 16-8 metà parziale. Alessandria prova a risalire, 21-19, ma cede sul più bello, 25-20 e 1-1.
3° SET – Ancora male le ospiti in apertura, le sarde scappano 15-8. Alessandrine a testa bassa sulla rimonta e 20-18 e scatto finale di Cagliari, 25-19 e 2-1.
4° SET – Dentro o fuori per le ospiti, o di perde o si va al tie-break. Danaila e compagne hanno sempre dimostrato di buttare il cuore oltre l’ostacolo e così hanno fatto: sempre in vantaggio, a metà set siamo 17-13, poi 18-16. Con fasi alterne si arriva 22-19, sempre per le alessandrine, con chiusura 25-20 e 2-2.
5° SET – Subito avanti le sarde che tengono fino al cambio di campo, 8-7. Poi impennata autoritaria delle ragazze di Napolitano che chiudono 15-10 e 3-2.

LE PAROLE – Così coach Napolitano a fine gara: “Sono contentissimo: due punti di cuore, di volontà, di caparbietà. Ragazze che non mollano mai, veramente brave. Vorrei sottolineare prima di tutto l’importanza di questi due punti, perché Cagliari ha fatto una grande partita. Quando giochi con squadre che giocano per non retrocedere, nelle ultime giornate si sa che sono battaglie. Lo avevo detto alle ragazze. Mi preme evidenziare è che questa è la 10^ vittoria consecutiva. Ora cerchiamo di recuperare e poi penseremo alla gara col Chieri che sarà altrettanto complicata”.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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