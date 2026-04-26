Serie C, girone B: divertente 2-2 finale, Next Gen ai playoff con Pesaro e Bra ai playout con la Torres

La Juventus Next Gen giocherà ai playoff con la Vis Pesaro (gara secca in casa), mentre il Bra cercherà la salvezza nel doppio confronto playout contro la Torres (andata in casa).

In tribuna oggi al ‘Moccagatta’ era presente il designatore di C Daniele Orsato, accompagnato dall’arbitro Pairetto. In campo ampio turnover per entrambe le squadre, con spazio per chi ha giocato meno, e soprattutto, diffidati rigorosamente in panchina, poi ritmo blando e atmosfera da amichevole.

CLAUDIO CHIELLINI – Il ds della Next Gen si è presentato a sorpresa in sala stampa, al posto dell’allenatore Brambilla: “Faccio i complimenti alla squadra per il il 5° posto, miglior risultato di sempre di questa U23. Ma voglio sottolineare l’importanza di questa iniziativa, che ho seguito personalmente dalla sua nascita. Siamo stati primi, seguiti da altri, e per il calcio italiano le seconde squadre sono importanti, checchè se ne dica, soprattutto dopo la mancata qualificazione al mondiale. E sono contento per la crescita ottenuta dai giocatori, cosa che da anni si evidenzia con le presenze in quasi tutte le rose d’Italia, di serie A e B, per i ragazzi usciti da questo contesto”. E se ai playoff dovesse arrivare la sorpresa? “Intanto andiamo a giocarceli con serenità, con la voglia di vincere ogni partita. Se poi dovesse arrivare la promozione in B, ne saremmo ben felici. Solo in A non potremmo andare, per via del regolamento”.

JUVENTUS NEXT GEN-BRA 2-2

GOL: Gunduz (JNG) all’8’, Oboavwoduo (JNG) al 24’, Rabuffi (B) al 27’ p.t.; autogol di Pagnucco al 42’ s.t. JUVENTUS NEXT GEN (3-4-2-1): Fuscaldo; Savio, Gil (dal 1’ s.t. Rizzo), Van Aaerle; Amaradio, Mazur (dal 26’ s.t. Owusu), Gunduz, Cudrig (Pagnucco); Oboavwoduo (dal 20’ s.t. Anghelè), Licina; Cerri (dal 21’ s.t. Guerra6). Panchina: S. Scaglia, Mangiapoco, Macca, Puczka, Deme, Faticanti, F. Scaglia. All.: Brambilla.

BRA (3-5-2): Franzini (dal 31’ s.t. Menicucci); Pretato, Rabuffi, Rottensteiner; Maressa, Fioccardi, Campedelli, Leoncini (dal 27’ s.t. Florio), Armstrong; Akammadu (dal 27’ s.t. Corsi), Capac (dal 18’ s.t. Miculi). Panchina: Renzetti, Macrì, Sganzerla, Sinani, Lionetti, Fiordaliso, Milani, Florio, Corsi, La Marca, Brambilla, Rambelli. All: Nisticò