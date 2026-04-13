Volley femminile B1: Acrobatica vince lo scontro diretto con Villa Cortese e resta da sola al 3° posto

In un PalaCima traboccante di entusiasmo e sotto gli occhi di Anna Marras, CEO di Acrobatica, e della sua famiglia, nonché del sindaco di Alessandria Giorgio Abonante, la squadra alessandrina ha vinto il tiratissimo scontro diretto contro Villa Cortese, con il punteggio di 3-2 (25-23, 18-25, 27-25, 23-25, 15-10), conquistando il 3° posto solitario che varrebbe la promozione in serie A3 Nazionale.

CLASSIFICA DOPO 22 GIORNATE: Garlasco 56; Florens Vigevano 55; Acrobatica Alessandria 51; Villa Cortese 50; Palau 43; Mondovì 40; Bellusco 31; Cus Torino 29; Cogne 23; Novara 22; Cagliari 19; Chieri 17; Parella 14; Volpiano 12. *La differenza tra squadre a pari punti è data dal quoziente set.

LA PARTITA – 1° SET – Acrobatica molto in palla, attenta e determinata, avanti 9-6, 12-8 e 18-15. Villa Cortese ha recuperato andando avanti di 1, ma 3 punti di fila delle padrone di casa hanno ribaltato sul 21-19, poi 23-20. Set che sembrava chiuso, ma le ospiti non hanno mollato, 23-22. Da lì punto a punto fino al 25-23 finale, 1-0.

2° SET – Inizio choc per le alessandrine, con le lombarde che sono volate via 10-3. Il ritorno alessandrino ha portato una rimonta di qualche punto, ma il ritardo è rimasto, 22-13. Ospiti in controllo e finale di set 25-18, 1-1.

3° SET – Nonostante l’incitamento del pubblico di casa, mandrogne in défaillance all’inizio, sotto nel punteggio 14-8. Ma Coveccia (MVP di giornata) e compagne, con una bella rimonta, hanno ripreso in mano le redini del gioco risalendo fino al 16-16. Altro svantaggio di 3 punti per le alessandrine, ma parità raggiunta sul 22-22, mantenuta fino al 25-25. Poi la determinazione delle ragazze di casa ha regalto lo strappo finale, 27-25 e 2-1.

4° SET – Partenza a razzo di Acrobatica, 9-3, ma avversarie mai dome e capaci di risalire fino al vantaggio 12-11. Poi grande equilibrio e punto-a-punto fino alla fine del parziale, con Villa Cortese che si è imposta 25-23, 2-2.

5° SET (TIE-BREAK) – Brutta partenza di Alessandrina, con le avversarie avanti 7-2 che, al cambio di campo è diventato 8-5. A questo punto le poche e decise parole di coach Napolitano hanno riacceso gli sguardi delle ragazze di casa, capaci come l’araba fenice di risorgere dalle ceneri. Infatti un parziale di 8-1 ha ribaltato il punteggio (13-9) e lì è stata quasi una formalità andare a chiudere 15-10 e 3-2.

LE PAROLE – Raggiante il presidente La Rosa al termine del big match: “Una partita difficile, che abbiamo vinto con grande merito, perché siamo stati più forti delle difficoltà che stasera abbiamo incontrato sul campo. Villa Cortese abbina da anni successi sportivi ad una gestione virtuosa della Società. Sono indubbiamente un modello da seguire. E questo impreziosisce ancora di più il nostro successo”.

Commosso coach Napolitano: “Noi sappiamo cosa stiamo vivendo.. Dal 19 agosto le ragazze si sono sempre allenate molto, senza mai tirarsi indietro. Se devo definire questa squadra, l’aggettivo giusto è ‘commovente’. Mi hanno proprio emozionato, sono uscito dal campo con le lacrime agli occhi. E’ stato bello vedere il pubblico in piedi: significa che siamo riusciti a trasmettere qualcosa. La partita è stata fantastica, mi piace sottolineare che siamo riusciti a trascinare tutti quelli che erano presenti al palazzetto”.