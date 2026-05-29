Solidarietà al Family Park di Felizzano: domenica 31 maggio giornata di divertimento per la ricerca

Una giornata dedicata alle famiglie, al divertimento e alla solidarietà con un obiettivo concreto: sostenere la ricerca sanitaria del territorio. Domenica 31 maggio il Family Park di Felizzano ospiterà “Sfide Solidali”, iniziativa promossa dall’Associazione Luce sulla Ricerca ODV, a sostegno di Solidal per la Ricerca. L’evento si svolgerà dalle 10 alle 19.30 e proporrà attività dedicate a grandi e bambini, all’insegna della condivisione e della partecipazione. Nel corso della giornata sarà possibile accedere all’area picnic, utilizzare gli spazi barbecue su prenotazione, partecipare ai giochi a squadre organizzati nel pomeriggio e vivere le diverse attività del parco, tra gonfiabili, giochi e fattoria didattica.

INGRESSO AL PARCO – adulti € 5, bambini € 10

Parte del ricavato della giornata sarà devoluto a Solidal per la Ricerca per sostenere i progetti di ricerca del DAIRI, struttura che coordina le attività di ricerca e innovazione dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Alessandria.

INFO – contattare Luce sulla Ricerca al numero 379-3447053 – per postazioni barbecue è disponibile il numero del Family Park 335-7057386.