Buon pareggio della Juventus Next Gen a Forlì, 2-2. Puczka segna l’8° gol stagionale

La Juve Next Gen esce dal tunnel della crisi, strappando il pareggio in rimonta sul campo del Forlì. Per i ragazzi di Brambilla, alle prese con molte assenze, i punti fatti sono 4 nelle ultime 5 gare, ma in classifica salgono a quota 43 che valgono il 7° posto. I forlivesi, invece, con 35 punti, restano fuori dalla zona playoff, al 12° posto.

LA GARA – Palo di Brugarello di testa al 23′ su angolo di Puczka, poi salvataggio sulla riga di Cudrig su rovesciata di Palomba. Al 26′ Forlì avanti con un destro di Coveri dai 20 metri dopo un corner, mentre al 47′ il portiere Martelli respinge un diagonale di Deme. Al 59′ fallo di De Risio su Savio in area e rigore Juve: Puczka pareggia segnando l’8° gol stagionale, il 4° su rigore. Nuovo vantaggio dei padroni di casa con il numero di Selvini, rovesciata sulla traversa, e rapido tap-in di Franzolini per il 2-1. Pochi minuti ed ecco il pari bianconero: fuga di Oboavwoduo a sinistra, il portiere smanaccia, a centro area arriva Anghelé che segna al volo.

FORLI’-JUVENTUS NEXT GEN 2-2

GOL: 26′ Coveri (F), 62′ Puczka (JNG) su rigore, 72′ Franzolini (F), 78′ Anghelé (JNG).

FORLI’ (4-4-2): Martelli; Mandrelli (79′ Manetti), Palomba, Elia, Cavallini; Coveri, De Risio, Franzolini, Farinelli (50′ Ripani); Trombetta, Selvini (79′ Spinelli). PANCHINA: Calvani, Menarini, Saporetti, Greco, Berti, Giovannini, Ilari, Gheza, Rossi, Onofri, Tagliaferri, Zagre. All.: Miramari.

JUVENTUS NEXT GEN (3-5-2): S. Scaglia; Savio, Gil, Brugarello; Cudrig (46′ Oboavwoduo), Faticanti, Owusu (46′ Gunduz), Puczka; Guerra (68′ Anghelé), Licina; Deme (7′ Pagnucco). PANCHINA: Mangiapoco, Fuscaldo, Rizzo, F. Scaglia, Van Aarle. All.: Brambilla.