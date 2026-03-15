Volley B1: facile vittoria per Acrobatica contro Volpiano, 3-0, e 3° posto in classifica

L’Acrobatica Alessandria è uscita dal terreno di gioco con un secco 3-0 a proprio favore, anche se alla vigilia non c’erano dubbi, vista la differenza in classifica. E i parziali definiscono meglio la facile vittoria delle alessandrine, il cui successo, come si può notare, non è mai stato in discussione: 25-12, 25-19, 25-15. Le ragazze di Bruno Napolitano hanno giocato molto bene, ricevendo e difendendo con qualità e mettendo in atto diverse soluzioni d’attacco, provate nell’arco degli allenamenti.

CLASSIFICA DOPO 19 GIORNATE: Florens Vigevano 51; Garlasco 49; Acrobatica Alessandria 44; Villa Cortese 43; Mondovì 38; Palau 36, Bellusco 28; Cus Torino 21; Cogne 20; Cagliari 17; Parella e Novara 14; Chieri e Volpiano 12. *La differenza tra squadre a pari punti è data dal quoziente set.

Foto Paolo Baratto

LA GARA – 1° SET – Subito ritmi alti delle alessandrine che prendono il largo: 11-4, 14-5, 19-6, con Volpiano mai in condizioni di recuperare e 25-12 finale, 1-0.

2° SET – Partenza sugli stessi ritmi del primo, con battute, ricezioni, difese e attacchi sempre precisi e in linea con le richieste dello staff tecnico. Leggero calo di Balboni e compagne sul 23-15, ma poi rapida chiusura 25-19, 2-0.

3° SET – Inizio molle delle alessandrine e ospiti avanti 8-6, poi le ragazze di casa hanno ripreso il comando della partita, infilando 7 punti consecutivi, con Elisa Marku in battuta, e chiudendo 25-15 e 3-0.

Foto Paolo Baratto