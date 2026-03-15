Attualità Alessandrina Sport

Volley B1: facile vittoria per Acrobatica contro Volpiano, 3-0, e 3° posto in classifica

DiRaimondo Bovone

Mar 15, 2026
Foto Paolo Baratto

L’Acrobatica Alessandria è uscita dal terreno di gioco con un secco 3-0 a proprio favore, anche se alla vigilia non c’erano dubbi, vista la differenza in classifica. E i parziali definiscono meglio la facile vittoria delle alessandrine, il cui successo, come si può notare, non è mai stato in discussione: 25-12, 25-19, 25-15. Le ragazze di Bruno Napolitano hanno giocato molto bene, ricevendo e difendendo con qualità e mettendo in atto diverse soluzioni d’attacco, provate nell’arco degli allenamenti.
CLASSIFICA DOPO 19 GIORNATE: Florens Vigevano 51; Garlasco 49; Acrobatica Alessandria 44; Villa Cortese 43; Mondovì 38Palau 36, Bellusco 28; Cus Torino 21; Cogne 20; Cagliari 17; Parella e Novara 14; Chieri e Volpiano 12. *La differenza tra squadre a pari punti è data dal quoziente set.

Foto Paolo Baratto

LA GARA – 1° SET – Subito ritmi alti delle alessandrine che prendono il largo: 11-4, 14-5, 19-6, con Volpiano mai in condizioni di recuperare e 25-12 finale, 1-0.
2° SET – Partenza sugli stessi ritmi del primo, con battute, ricezioni, difese e attacchi sempre precisi e in linea con le richieste dello staff tecnico. Leggero calo di Balboni e compagne sul 23-15, ma poi rapida chiusura 25-19, 2-0.
3° SET – Inizio molle delle alessandrine e ospiti avanti 8-6, poi le ragazze di casa hanno ripreso il comando della partita, infilando 7 punti consecutivi, con Elisa Marku in battuta, e chiudendo 25-15 e 3-0.

Foto Paolo Baratto

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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