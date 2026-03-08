Attualità Alessandrina Calcio Sport

La Vis Pesaro espugna il Moccagatta 3-1, Juve Next Gen alla 3^ sconfitta nelle ultime 4 gare

Raimondo Bovone

Mar 8, 2026

Nemmeno il tempo di godersi l’abbattimento del tabù Pontedera, battuto al 10° tentativo (mercoledì), che ne spunta un altro: la Vis Pesaro lo è diventata oggi per la Juventus Next Gen, espugnando per la prima volta il Moccagatta e bissando il successo dell’andata. Così, dopo 4 confronti diretti, i marchigiani hanno ottenuto 3 vittorie e 1 pareggio, gol 7-3.
LA GARA – Next Gen troppo distratta in difesa, in difficoltà sul pressing avversario nei primi 20′. Belli i gol segnati da Pucciarelli, con un tocco raffinato da centro area, e da Di Paola, con un destro potente dopo azione personale nello stesso angolo basso destro: in entrambe le occasioni, troppo statici i difensori bianconeri e rivedibile il portiere. Ma anche il rigore per i padroni di casa è arrivato da un pasticcio tra Pozzi e Barranco, che ha portato il 7° gol stagionale di Puczka. Vano il tentativo juventino di rimonta nella ripresa, ispirato da neo-entrato Guerra, ma troppi sono stati gli errori di mira e insuperabile il portiere Pozzi. Nel finale, altra dormita difensiva su un cross dalla trequarti di Ventre per Paganini che, di testa, ha chiuso la partita.
LA CLASSIFICA – Con questa sconfitta (3^ nelle ultime 4 gare) la baby-Juve, ferma a 42 punti, scende all’8° posto, mentre la Vis Pesaro (2^ vittoria di fila) si porta a quota 39 e aggancia il 10° posto.

JUVENTUS NEXT GEN-VIS PESARO 1-3
GOL: Pucciarelli (V) al 6’, Di Paola (V) al 14’, Puczka (JNG) su rigore al 34’ p.t.; Paganini (V) al 32’ s.t.
JUVENTUS NEXT GEN (3-4-2-1): Mangiapoco; Savio, Gil, Brugarello; Cudrig (dal 1’ s.t. Guerra), Macca (dal 29’ s.t. Anghelé), Faticanti, Puczka; Licina, Gunduz (dal 22’ s.t. Oboavwoduo); Deme. PANCHINA: S. Scaglia, Fuscaldo, Mulazzi, Owusu, Rizzo, F. Scaglia, Van  Aaerle, Pagnucco, Mazur. All.: Brambilla
VIS PESARO (3-4-2-1): Pozzi; Di Renzo, Primasso, Barranco (dal 1’ s.t. Paganini); Zoia, Berengo, Pucciarelli, Giovannini (dal 13’ s.t. Durmush); Machin (dal 13’ s.t. Ventre), Di Paola (dal 39’ s.t. Mariani); Jallow (dal 13’ s.t. Nicastro). PANCHINA: Guarnone, Fratti, Piras, Bastianelli, Cataudella, Martinelli, Podrini, Chudy, Lari. All: Stellone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

