Piazza Garibaldi: chiusure da domani fino al 22 aprile per lavori alla rete gas

Mar 9, 2026 , , , ,

Dal 10 marzo al 24 marzo, divieto di fermata (rimozione forzata) e restringimento della carreggiata sull’anello viabile di piazza Garibaldi (tra via Savona e via Lanza e via Lanza e corso Centocannoni).

Dal 25 marzo al 30 marzo, divieto di fermata (rimozione forzata) e di transito in via Lanza (tra piazza Garibaldi e corso Borsalino). La viabilità sarà a senso unico alternato per l’accesso ai passi carrabili (da via Borsalino).

Dal 31 marzo al 7 aprile, divieto di fermata (rimozione forzata) e divieto di transito in via Mondovì e via Cavour (tra via Mondovì e corso Borsalino). La viabilità sarà a senso unico alternato per l’accesso ai passi carrabili (da via Borsalino).

Dal 7 aprile al 22 aprile, divieto di fermata e restringimento della carreggiata sull’anello viabile di piazza Garibaldi (tra via Mondovì e il numero civico 31).
Divieto di fermata (rimozione forzata) e divieto di transito in via Mondovì e via Cavour (tra via Mondovì e corso Borsalino). In tali vie senso unico alternato per l’accesso ai passi carrabili (da via Borsalino).

Terminate le lavorazioni di Amag Gas, a seguire interverrà Enel per la posa delle linee elettriche di media tensione.

