Ospedale di Alessandria: mercoledì 11 marzo visite dermatologiche gratis, dalle 8.45 alle 12

L’Ospedale-Universitario di Alessandria aderisce all’(H)Open Week di Fondazione Onda ETS, promuovendo un Open Day dedicato alla psoriasi, offrendo visite dermatologiche gratuite rivolte a pazienti affette da psoriasi moderata-severa.

Le visite sono gratuite ma vanno prenotate telefonando al numero 0131-206492, dal lunedì al venerdì, dalle ore 14.30 alle ore 15.15, fino a esaurimento dei posti disponibili.

Le visite si svolgeranno mercoledì 11 marzo, dalle ore 8.45 alle ore 12, e rappresentano un’opportunità per sensibilizzare la popolazione su una patologia cronica infiammatoria che può avere un impatto significativo sulla qualità della vita, sia dal punto di vista fisico che psicologico.

Durante l’(H)Open Day, i professionisti di Dermatologia dell’Ospedale, la cui responsabile è la dott.ssa Claudia Leporati, effettueranno valutazioni cliniche e forniranno indicazioni sui percorsi diagnostici e terapeutici più appropriati, con particolare attenzione alle forme moderate e severe che necessitano di un inquadramento specialistico.