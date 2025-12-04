Attualità Alessandrina Sport

Il Giro d’Italia 2026 in provincia: arrivo a Novi il 21 maggio e partenza da Alessandria il 22

DiRaimondo Bovone

Dic 4, 2025 , , , , , , ,

Nel prossimo maggio la 12^ e la 13^ tappa del 109° Giro d’Italia toccheranno la provincia di Alessandria. La corsa rosa, che l’8 maggio partirà dalla Bulgaria (3 tappe), arriverà a Novi Ligure la sera prima, giovedì 21 maggio, arrivando da Imperia (177 km), mentre venerdì 22 la tappa sarà Alessandria-Verbania (186 km).

A margine della presentazione del percorso, svoltasi a Roma, il sindaco Giorgio Abonante si è espresso così:Sarà una tappa che parla di noi, della nostra storia e della voglia di guardare avanti insieme. Ad Alessandria il ciclismo non è solo memoria: è identità, è territorio, è futuro. In questi 3 anni abbiamo lavorato molto per ricucire il legame tra la nostra città, lo sport e il grande ciclismo e riportare una partenza di tappa dopo 20 anni. La mattinata di venerdì 22 maggio sarà una festa per tutta la città e sarà preceduta da una settimana di eventi dedicati alla bicicletta, alla storia che unisce Alessandria e la provincia alle due ruote e alla mobilità ciclabile”.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

Articoli correlati

Calcio Sport

Coppa Italia: 4-0 dell’Atalanta sul Genoa, ora nei quarti c’è la Juve

Dic 3, 2025
IN EVIDENZA Sport Video

Il capitano Volandri: “Pietrangeli ci ha insegnato ad amare la Davis”

Dic 3, 2025
IN EVIDENZA Sport Video

Il ministro Abodi: “Pietrangeli ha sempre preso la vita di petto”

Dic 3, 2025
0 0 voti
Valutazione articolo
Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
Vedi tutti i commenti

Ti sei perso...

Attualità Alessandrina Sport

Il Giro d’Italia 2026 in provincia: arrivo a Novi il 21 maggio e partenza da Alessandria il 22

Dic 4, 2025 Raimondo Bovone
TOP NEWS

Pokerissimo Inter al Venezia, nerazzurri ai quarti di Coppa Italia

Dic 4, 2025
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Giovedì 4 dicembre: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Dic 3, 2025 Raimondo Bovone
TOP NEWS

Napoli ai quarti di Coppa Italia, il Cagliari si arrende ai rigori

Dic 3, 2025
0
Vorremmo sapere cosa ne pensi, scrivi un commento.x