Il Giro d’Italia 2026 in provincia: arrivo a Novi il 21 maggio e partenza da Alessandria il 22

Nel prossimo maggio la 12^ e la 13^ tappa del 109° Giro d’Italia toccheranno la provincia di Alessandria. La corsa rosa, che l’8 maggio partirà dalla Bulgaria (3 tappe), arriverà a Novi Ligure la sera prima, giovedì 21 maggio, arrivando da Imperia (177 km), mentre venerdì 22 la tappa sarà Alessandria-Verbania (186 km).

A margine della presentazione del percorso, svoltasi a Roma, il sindaco Giorgio Abonante si è espresso così: “Sarà una tappa che parla di noi, della nostra storia e della voglia di guardare avanti insieme. Ad Alessandria il ciclismo non è solo memoria: è identità, è territorio, è futuro. In questi 3 anni abbiamo lavorato molto per ricucire il legame tra la nostra città, lo sport e il grande ciclismo e riportare una partenza di tappa dopo 20 anni. La mattinata di venerdì 22 maggio sarà una festa per tutta la città e sarà preceduta da una settimana di eventi dedicati alla bicicletta, alla storia che unisce Alessandria e la provincia alle due ruote e alla mobilità ciclabile”.