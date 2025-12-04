Attualità Alessandrina Costume & Società Curiosità IN EVIDENZA

‘Qualità della vita’: nella classifica del Sole24Ore Alessandria perde 6 posizioni, è al 70° posto

Veduta aerea di Alessandria

A 2 settimane di distanza dalla ricerca di Italia Oggi, pubbicata su questo sito, sono arrivati i risultati dell’altro importante quotidiano economico, il Sole24Ore.
Nella ‘top 5’ delle 107 province italiane comanda il Nord Est: al 1° posto c’è Trento, al 2° Bolzano, poi 3° Udine, 4° Bologna, 5° Bergamo.
Nella ‘flop 5’ dominio invece del Sud: 103° Caltanissetta, 104° Napoli, 105° Crotone, 106° Siracusa, 107° Reggio Calabria.
L’indagine del Sole24Ore prende in esame 90 indicatori, suddivisi nelle 6 macro-categorie tematiche (ciascuna composta da 15 indicatori). Ecco le 6 macro-categorìe: ricchezza e consumi – affari e lavoro – ambiente e servizi – demografia, società e salute – giustizia e sicurezza – cultura e tempo libero.

Il Duomo

Per ciascuno dei 90 indicatori, 1.000 punti vanno alla provincia migliore e 0 punti a quella peggiore; il punteggio delle altre province si distribuisce in funzione della distanza rispetto agli estremi (1.000 e 0).
Infine, la classifica finale è costruita in base alla media aritmetica semplice delle 6 graduatorie di settore.

Il Tribunale

ALESSANDRIA AL 70° POSTO – La nostra città scende di 6 posizioni, da 64 a 70 (514,85 punti) e risulta sempre l’ultima in Piemonte, ma non è più l’ultima del Nord Italia come nell’altra graduatoria, bensì la penultima: dietro di sé, fra le 37 province presenti, ci sono Imperia (1 del Nord), Viterbo, Campobasso, Rieti, Latina, Frosinone, Isernia (6 del Centro), e poi 30 città del Sud e delle Isole.
Nello specifico, Alessandria sta al 44° posto per ricchezza e consumi (-15 posizioni); 67° per affari e lavoro (+8); 40° per giustizia e sicurezza (+12); 75° per demografia e società (+13); 83° per ambente e servizi (-4); 77° per cultura e tempo libero (-12).
Infine le 2 performance estreme della provincia fra i 90 indicatori: 2° posto per saldo migratorio totale e 105° per amministratori comunali con meno di 40 anni.

L’università

IL PIEMONTE E LA VALLE D’AOSTA – La città fra Tanaro e Bormida è tristemente ultima in regione. Ecco la classifica: 13° posto Aosta (604,97 punti, +4); 27° Cuneo (595,81,+10); 45° Novara (550,68, -13); 54° Asti (541,62, -5); 55° Biella (540,79, -5); 57° Torino (538,29, +1); 60° Vercelli (533,14, +3); 61° Verbania (531,61, -1); 70° Alessandria (514,85,-6).

La Biblioteca

