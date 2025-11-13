Il Kendo ad Alessandria: 50 squadre e 200 atleti da tutta Europa per l’arte della spada giapponese

Dopo il grande successo delle precedenti edizioni, torna uno degli appuntamenti più attesi del panorama europeo del kendo: la 17ª edizione del Trofeo Internazionale di Kendo “Città di Alessandria”, che si terrà in Città nel weekend del 15 e 16 novembre 2025 presso il Palazzetto dello Sport “PALACIMA” di Via Lungo Tanaro San Martino 8/12. INGRESSO LIBERO.

INFO – Sito: www.accademiakodokan.it, – Email: [email protected] – Telefono 329-421271.

L’evento, organizzato dall’Accademia Kodokan Alessandria, con il patrocinio del Consolato Generale del Giappone a Milano, del Consiglio Regionale del Piemonte, del Comune di Alessandria, del Comitato Provinciale di Alessandria e della Confederazione Italiana Kendo, rappresenta oggi il principale torneo italiano e uno dei più prestigiosi del panorama europeo; una celebrazione della nobile arte marziale giapponese che riunisce atleti provenienti da tutta Europa e da delegazioni internazionali in un contesto di altissimo livello tecnico e profondo valore umano.

LE NAZIONALI – Saranno presenti 15 Paesi europei, tra cui Austria, Belgio, Francia, Grecia, Polonia, Svezia, Svizzera, Turchia e Gran Bretagna, e le competizioni saranno dirette da 20 arbitri internazionali di alto livello, molti dei quali già impegnati in campionati europei e mondiali.

L’Accademia Kodokan Alessandria schiererà una formazione d’eccellenza composta da: Alberto Sozzi, Giuseppe Gebbia, Fabrizio Mandia, Andrea Mercuri e i giovani Yuri e Joel Porru (categoria Junior).