Il Kendo ad Alessandria: 50 squadre e 200 atleti da tutta Europa per l’arte della spada giapponese

DiRaimondo Bovone

Nov 13, 2025 , , , , ,

Dopo il grande successo delle precedenti edizioni, torna uno degli appuntamenti più attesi del panorama europeo del kendo: la 17ª edizione del Trofeo Internazionale di Kendo “Città di Alessandria”, che si terrà in Città nel weekend del 15 e 16 novembre 2025 presso il Palazzetto dello Sport “PALACIMA” di Via Lungo Tanaro San Martino 8/12. INGRESSO LIBERO.
INFO – Sito: www.accademiakodokan.it, – Email: [email protected] – Telefono 329-421271.

L’evento, organizzato dall’Accademia Kodokan Alessandria, con il patrocinio del Consolato Generale del Giappone a Milano, del Consiglio Regionale del Piemonte, del Comune di Alessandria, del Comitato Provinciale di Alessandria e della Confederazione Italiana Kendo, rappresenta oggi il principale torneo italiano e uno dei più prestigiosi del panorama europeo; una celebrazione della nobile arte marziale giapponese che riunisce atleti provenienti da tutta Europa e da delegazioni internazionali in un contesto di altissimo livello tecnico e profondo valore umano.

LE NAZIONALI – Saranno presenti 15 Paesi europei, tra cui Austria, Belgio, Francia, Grecia, Polonia, Svezia, Svizzera, Turchia e Gran Bretagna, e le competizioni saranno dirette da 20 arbitri internazionali di alto livello, molti dei quali già impegnati in campionati europei e mondiali.
L’Accademia Kodokan Alessandria schiererà una formazione d’eccellenza composta da: Alberto Sozzi, Giuseppe Gebbia, Fabrizio Mandia, Andrea Mercuri e i giovani Yuri e Joel Porru (categoria Junior).

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

