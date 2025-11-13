Teatro nelle Valli Bormida: fine settimana con Corrado e Camilla Tedeschi in ‘Partenza in salita’

Sabato 15 novembre, ore 21 – Teatro Comunale – Via Alfieri 80, Cortemilia (CN)

Domenica 16 novembre, ore 17 – Teatro Comunale Franco Vasconi – Corso Roma 120, Spigno Monferrato (AL)

Prosegue con due appuntamenti molto attesi la stagione teatrale 2025/2026 di Teatro nelle Valli Bormida.

Sabato 15 novembre a Cortemilia e domenica 16 novembre a Spigno Monferrato arriva Partenza in salita, lo spettacolo con Corrado e Camilla Tedeschi, scritto da Gianni Clementi e diretto da Marco Rampoldi, che sta riscuotendo grande successo in tutta Italia.

Una commedia brillante, ironica e commovente al tempo stesso, che mette in scena il rapporto tra un padre e una figlia durante un viaggio in auto. Tra battute, silenzi e tenerezze, si costruisce un dialogo generazionale che parla di vita, di scelte e di legami familiari. Sul palco, Corrado Tedeschi e la figlia Camilla offrono un’interpretazione intensa e autentica, capace di emozionare e divertire il pubblico.

Intero €15 – Ridotto €13

Prenotazioni: [email protected] | 389 0576711

Acquisto online: https://www.mailticket.it/rassegna-custom/46/teatro-nelle-valli-bormida-2025-2026

Teatro nelle Valli Bormida è una stagione teatrale realizzata in collaborazione con la Fondazione Piemonte dal Vivo nell’ambito del progetto Corto Circuito, con il Comune di Spigno Monferrato (AL), il Comune di Monastero Bormida (AT), il Comune di Cortemilia (CN) e con il sostegno di Banca di Asti. Teatro nelle Valli Bormida – ReteTeatri – [email protected] – +39 389 0576711

