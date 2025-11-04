Serie C, girone B: è crisi per la Juventus Next Gen, battuta a Pesaro 1-0 nel posticipo di ieri

Non c’è pace per la baby-Juve. Adesso è crisi vera: quarta sconfitta di fila (di cui una in Coppa ai rigori), la sesta nelle ultime 7 gare. La classifica è corta: i punti sono sempre 14, la posizione è la 14^, 4 punti sopra la zona playout, ma solo 2 sotto i playoff. Insomma niente di tragico. Ora sta a mister Brambilla rivitalizzare l’ambiente, dopo la vittoria scaccia-crisi ottenuta con la prima squadra, buon traghettatore tra Tudor e Spalletti.

Ragionamento inverso, invece, per la Vis Pesaro di Stellone: 6° risultato utile consecutivo, vittoria ritrovata da metà settembre, 4^ di fila senza prendere gol. Classifica così così, ma dentro la zona playoff, 9° posto con 16 punti. Uomo decisivo il difensore Primasso: ha segnato il 1° gol da professionista, decidendo la partita, e ha salvato di testa, sulla riga di porta, il pareggio della Juve nei minuti finali. .

VIS PESARO-JUVENTUS NEXT GEN 1-0

GOL: Primasso (VP) al 23’

VIS PESARO (3-5-2): Pozzi; Primasso, Bove (33′ st Beghetto), Ceccacci; Zoia, Pucciarelli, Di Paola (27′ st Machin), Berengo, Vezzoni; Jallow, Giovannini (42′ st Stabile). A disp.: Guarnone, Fratti, Tonucci, Nina, Stabile, Forte, Beghetto, Bocs, Mariani, Franchetti, Ascione, Ventre. All.: Stellone.

JUVENTUS NEXT GEN (3-4-2-1): Mangiapoco; Turicchia (90′ Crapisto), Pedro, Brugarello; Turco, Faticanti, Owusu (75′ Amaradio), Pagnucco (65′ Puczka); Deme, Vacca (65′ Anghelé); Okoro (75′ Pugno). A disp.: Bruno, Fuscaldo, Gil Puche, Ngana, Savio, Van Aarle, Martinez, Perotti. All.: Brambilla.