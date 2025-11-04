Attualità Alessandrina Calcio Sport

Serie C, girone B: è crisi per la Juventus Next Gen, battuta a Pesaro 1-0 nel posticipo di ieri

DiRaimondo Bovone

Nov 4, 2025 , , , , , , ,
Il logo della Juventus Next Gen (juventus.com)

Non c’è pace per la baby-Juve. Adesso è crisi vera: quarta sconfitta di fila (di cui una in Coppa ai rigori), la sesta nelle ultime 7 gare. La classifica è corta: i punti sono sempre 14, la posizione è la 14^, 4 punti sopra la zona playout, ma solo 2 sotto i playoff. Insomma niente di tragico. Ora sta a mister Brambilla rivitalizzare l’ambiente, dopo la vittoria scaccia-crisi ottenuta con la prima squadra, buon traghettatore tra Tudor e Spalletti.
Ragionamento inverso, invece, per la Vis Pesaro di Stellone: 6° risultato utile consecutivo, vittoria ritrovata da metà settembre, 4^ di fila senza prendere gol. Classifica così così, ma dentro la zona playoff, 9° posto con 16 punti. Uomo decisivo il difensore Primasso: ha segnato il 1° gol da professionista, decidendo la partita, e ha salvato di testa, sulla riga di porta, il pareggio della Juve nei minuti finali. .

VIS PESARO-JUVENTUS NEXT GEN 1-0
GOL: Primasso (VP) al 23’
VIS PESARO (3-5-2): Pozzi; Primasso, Bove (33′ st Beghetto), Ceccacci; Zoia, Pucciarelli, Di Paola (27′ st Machin), Berengo, Vezzoni;  Jallow, Giovannini (42′ st Stabile). A disp.: Guarnone, Fratti, Tonucci, Nina, Stabile, Forte, Beghetto, Bocs, Mariani, Franchetti, Ascione, Ventre. All.: Stellone.
JUVENTUS NEXT GEN (3-4-2-1): Mangiapoco; Turicchia (90′ Crapisto), Pedro, Brugarello; Turco, Faticanti, Owusu (75′ Amaradio), Pagnucco (65′ Puczka); Deme, Vacca (65′ Anghelé); Okoro (75′ Pugno). A disp.: Bruno, Fuscaldo, Gil Puche, Ngana, Savio, Van Aarle, Martinez, Perotti. All.: Brambilla.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

Articoli correlati

Attualità Alessandrina Eventi Salute & Scienza

Casale Monferrato: successo del torneo di Burraco a sostegno di ‘Solidal per la Ricerca’

Nov 4, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina Cultura & Eventi

Fondazione ACOS per la cultura: grande successo per il 7° Festival delle Conoscenze

Nov 4, 2025 Raimondo Bovone
Calcio Sport

Serie A: 2-0 al Cagliari, la Lazio continua a risalire la classifica

Nov 4, 2025
0 0 voti
Valutazione articolo
Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
Vedi tutti i commenti

Ti sei perso...

Attualità Alessandrina Eventi Salute & Scienza

Casale Monferrato: successo del torneo di Burraco a sostegno di ‘Solidal per la Ricerca’

Nov 4, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina Calcio Sport

Serie C, girone B: è crisi per la Juventus Next Gen, battuta a Pesaro 1-0 nel posticipo di ieri

Nov 4, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina Cultura & Eventi

Fondazione ACOS per la cultura: grande successo per il 7° Festival delle Conoscenze

Nov 4, 2025 Raimondo Bovone
Calcio Sport

Serie A: 2-0 al Cagliari, la Lazio continua a risalire la classifica

Nov 4, 2025
0
Vorremmo sapere cosa ne pensi, scrivi un commento.x