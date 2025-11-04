Attualità Alessandrina Eventi Salute & Scienza

Casale Monferrato: successo del torneo di Burraco a sostegno di ‘Solidal per la Ricerca’

DiRaimondo Bovone

Nov 4, 2025 , , ,

Ha registrato un grande successo il torneo solidale di Burraco che domenica 26 ottobre ha attirato oltre 80 partecipanti al Circolo Incontro Fondazione Buzzi di Casale Monferrato: una giornata caratterizzata da tanto divertimento e convivialità per sostenere Solidal per la Ricerca e le attività del DAIRI con sede all’Ospedale Santo Spirito.

A fare gli onori di casa è stata la presidente del circolo Burraco Casale, Cristina Monti: il torneo ha visto gli iscritti sfidarsi in 4 partite da 4 smazzate ciascuna, intervallate a metà pomeriggio da una merenda offerta ai giocatori, che ha reso ancora più piacevole l’incontro. Al termine della giornata, tutti i partecipanti sono stati premiati grazie al prezioso contributo di alcuni esercizi commerciali del territorio come Keep Out, Braggio Vini, Spinerola, FSport, Riseria Baucero, Tabachetti, I Castagnoni, Co.Mec., Crova Massimo, Amaretti Eugenia, Tabaccheria Buonocore, Mazzetti d’Altavilla, Chocolat Casale Monferrato, Gli gnomi di Piera e Pasticceria Ninin.

Le vincitrici del torneo

A vincere il torneo è stata la coppia formata da Viviana Luparia e Lucia Tasso.
LE PAROLE – Così Marinella Bertolotti, responsabile della sede casalese del DAIRI: «Un sincero ringraziamento ai partecipanti, agli sonsor, al Circolo Buzzi e al Circolo Burraco Casale, che hanno reso possibile la buona riuscita dell’iniziativa a sostegno del DAIRI sulle patologie ambientali, in particolare quelle d’amianto».

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

Articoli correlati

Attualità Alessandrina Calcio Sport

Serie C, girone B: è crisi per la Juventus Next Gen, battuta a Pesaro 1-0 nel posticipo di ieri

Nov 4, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina Cultura & Eventi

Fondazione ACOS per la cultura: grande successo per il 7° Festival delle Conoscenze

Nov 4, 2025 Raimondo Bovone
Salute & Scienza

Innovazioni terapeutiche nella Broncopneumopatia con enfisema

Nov 3, 2025
0 0 voti
Valutazione articolo
Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
Vedi tutti i commenti

Ti sei perso...

Attualità Alessandrina Eventi Salute & Scienza

Casale Monferrato: successo del torneo di Burraco a sostegno di ‘Solidal per la Ricerca’

Nov 4, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina Calcio Sport

Serie C, girone B: è crisi per la Juventus Next Gen, battuta a Pesaro 1-0 nel posticipo di ieri

Nov 4, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina Cultura & Eventi

Fondazione ACOS per la cultura: grande successo per il 7° Festival delle Conoscenze

Nov 4, 2025 Raimondo Bovone
Calcio Sport

Serie A: 2-0 al Cagliari, la Lazio continua a risalire la classifica

Nov 4, 2025
0
Vorremmo sapere cosa ne pensi, scrivi un commento.x